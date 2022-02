BR24live 13.30 Uhr: SiKo inmitten der Russland-Ukraine-Krise

Die Corona-Pandemie, der Klimawandel, die Russland-Ukraine-Krise: Derzeit gibt es eine Vielzahl an Themen, denen sich die Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo) annehmen könnte und sie alle werden eine Rolle bei der 58. SiKo spielen. Sie findet im Bayerischen Hof in München statt.

Letztes Jahr musste die SiKo noch pandemiebedingt rein online stattfinden, dieses Jahr jedoch trifft man sich wieder in Präsens – wenn gleich nicht so wie üblich. Aufgrund aktueller Bestimmungen gibt es weniger Gäste und Medienvertreter, auch die Delegationen die vertretenen Länder werden kleiner ausfallen.

SiKo 2022: Ukrainischer Präsident Selenskyj kommt, Russland schickt keinen Vertreter

Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs werden zur SiKo erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Insbesondere der Auftritt Selenskyjs wird vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise mit Spannung erwartet. Die russische Regierung hat ihre Teilnahme wiederum abgesagt.

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sagte, die jährliche Konferenz hätte ihre Objektivität verloren und sei nur noch ein transatlantisches Forum. Der Vorsitzende der SiKo, Wolfgang Ischinger, wies diese Kritik zurück und machte zugleich klar, dass seine Einladung an Russland bis zuletzt aufrecht erhalten bleiben würde.

Das erste Mal in der Geschichte: Eine US-Vizepräsidentin kommt zur SiKo

Das Weiße Haus in Washington, D.C., hat die Teilnahme von Kamala Harris bestätigt. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte eine US-Vizepräsidentin an der Konferenz, die im Jahr 1963 erstmals stattfand, teilnehmen. Harris‘ jüngste Auslandsreise findet vor dem Hintergrund statt, als die USA sich mit ihren wichtigsten Verbündeten zusammengetan haben, um Russland von einer Invasion der Ukraine abzuhalten.

Zusätzlich werden mehr als 100 Minister als Vertreter von Ländern weltweit an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, genauso die führenden Köpfe internationaler Organisationen wie etwa den Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union. Es wird Statements, Panels und Diskussionsforen geben mit zum Beispiel der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres.