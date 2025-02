Sicherheitskonferenz: Demonstranten rufen zu Abrüstung auf

Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz gibt es in jedem Jahr, aber diesmal überschattet der Anschlag auf einen Demonstrationszug von Verdi am Donnerstag die Kundgebungen. Nach Rücksprache mit den Behörden haben sich die Veranstalter dennoch bewusst dazu entschlossen, die Demonstration wie geplant durchzuführen.

Der Schwerpunkt der Aktionen liegt traditionell auf dem zweiten Konferenztag. Zu nennenswerten Zwischenfällen sei es am Samstag bisher auf keiner der drei größeren Versammlungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt

An dem um 13 Uhr gestarteten Demonstrationszug des Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz beteiligen sich rund 1.500 Menschen, wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte. Das Motto der Veranstaltung lautet "Friedensfähig statt kriegstüchtig". Die Unterstützer sprechen sich klar für Abrüstung und gegen weitere Waffenlieferungen in Kriegsgebiete wie die Ukraine aus. Auch die geplante Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland ab dem Jahr 2026 lehnt das Aktionsbündnis ab.

Ein BR-Reporter vor Ort berichtet, dass der Zug Höhe des Karolinenplatzes einige Minuten angehalten wurde, weil Teilnehmer gegen Versammlungsauflagen verstoßen hätten. Dabei sei es um verknotete Banner gegangen.

Proteste gegen den Ukraine-Krieg

Am Odeonsplatz demonstrieren 450 Menschen unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg". Bei der Versammlung steht der Ukraine-Krieg im Fokus. Die Veranstalter hatte im Vorfeld bei der Stadt 5.000 Teilnehmer gemeldet.

Das Bündnis "München steht auf" versammelt sich seit 14 Uhr unter dem Motto "Macht Frieden, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete" am Königsplatz. An der Versammlung nehmen laut Polizei rund 600 Personen teil. Angemeldet hatten die Organisatoren 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Sicherheit durch Polizeipräsenz

Neben den drei großen Aktionen fanden nach Polizeiangaben außerdem noch mehrere kleinere Kundgebungen statt.

Um die Sicherheit der Konferenz und auch der Demonstrationen zu gewährleisten, sind an den drei Veranstaltungstagen rund 5.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz – auch aus anderen Bundesländern und aus Österreich. Um den Tagungsort, dem Luxushotel Bayerischer Hof, ist eine Sicherheitszone eingerichtet. Über der Stadt gilt ein Flugverbot, auch für Drohnen.

Mit Informationen von dpa und AFP