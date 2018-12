12.12.2018, 20:10 Uhr

Münchner Runde zum Brexit-Chaos: Wie geht es jetzt weiter?

Showdown in London: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Hintergrund ist der Streit um den Brexit. Gibt es eine Lösung in letzter Minute? Welche Folgen hätte ein harter Brexit?