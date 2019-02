Vor dem Missbrauchs-Krisengipfel: "Wunder erwarte ich nicht"

"Missbrauch hinterlässt lebenslange Spuren. Das wird man nicht wieder los", sagt Doris Wagner in der Münchner Runde. Die ehemalige Ordensschwester weiß, wovon sie spricht. Jahrelang erlebte sie in der Kirche Demütigung, sexuellen Missbrauch und Fremdbestimmung. Ihr Schicksal ist kein Einzelfall.

Zwischen 1946 und 2014 soll es in der Kirche mehr als 3.600 sexuelle Übergriffe gegeben haben. Verdächtigt werden mehr als 1.600 Priester - die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Das ist das Ergebnis einer 2018 veröffentlichten Studie.

"Glaubwürdigkeit der Kirche ist dahin"

"Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist ja schlichtweg dahin", sagt Notker Wolf, Benediktiner und ehemaliger Abtprimas. "Viele sind verzweifelt, dass das alles in der Kirche möglich war und ist."

Aber woran liegt das? Hat die Kirche ein institutionelles Problem? "Der Zölibat spielt sicherlich eine große Rolle, die Einsamkeit des Priesters", sagt Notker Wolf. Aber auch die Verdrängung der Sexualität sei ein Teil des Problems.

Bernd Hagenkord, Chef vom Dienst bei "Vatican News", prangerte in der Münchner Runde außerdem an, dass viele Missbrauchsfälle in der Kirche vertuscht und nicht aufgeklärt werden. "Es gibt viele Motivationen, so etwas zu vertuschen", sagt Hagenkord. "Es gibt Leute, die das nicht sehen wollen. Es gibt aber auch Leute, da gibt es Seilschaften, und die wollen nicht involviert sein."

Teilnehmer der Diskussion einig: "Es muss sich etwas ändern in der Kirche"

In Sachen Aufarbeitung habe die Kirche noch viel zu tun, sagt Matthias Katsch, zum Beispiel bei möglichen Entschädigungen. "Es hat bislang auch noch kein Angebot gegeben mit Betroffen darüber zu reden, wie die Kirche sich die Entschädigung vorstellt", sagt der Vertreter der Missbrauchsopfer. Doris Wagner kann das bestätigen: "Ich rechne nicht damit, das ich jemals eine Entschädigung erhalte", sagt sie.

In einem sind sich die Teilnehmer der Münchner Runde einig: Es muss sich etwas ändern in der Kirche. "Wenn man einen Mentalitätswechsel erreichen will, dann muss man Regeln und Gesetze ändern. Das ist nicht nur mit Appellen zu erreichen“, sagt Katsch. Dazu brauche es auch "Druck von außen", sagt Vatikanexperte Hagenkord.

Aber wird damit die Situation wirklich besser? In den geplanten Gipfel ab Donnerstag setzen die Teilnehmer der Münchner Runde nur wenig Hoffnung. "Wunder erwarte ich nicht", sagt der Vertreter der Missbrauchsopfer, Katsch. Und Doris Wagner sagt nur: "Der Papst hat selber gesagt, man soll nicht so viel erwarten."