Ab in die Tonne: Was tun gegen Lebensmittelverschwendung?

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, Ludwig Hartmann, forderte: "Genießbare Waren dürfen gar nicht erst im Müll landen!" Frankreich sei da schon viel weiter. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Ernährungsindustrie, Christoph Minhoff konterte: "Bei uns funktioniert das schon jetzt viel besser als in Frankreich." Dort würden nur ein Fünftel so viel an Lebensmittel gerettet wie in Deutschland.

Michaela Kaniber: "Verbraucher müssen sich wieder sensibilisieren."

Die bayerische Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Michaela Kaniber, appellierte an die Verbraucher: Sie müssten sich "wieder sensibilisieren", die Ware anschauen, riechen und schmecken. Der Handel sei "in der Bredouille", weil er immer frische Ware herhalten müsse.

"Unsere Strukturen funktionieren wunderbar", viele Händler würden jetzt schon Lebensmittel spenden - freiwillig. In Frankreich wären bis vor einiger Zeit Lebensmittel noch "mit Chlor übergossen" worden.

Günes Seyfarth: "Eine Gurke, die eine Delle hat, wird nicht mehr gekauft."

Günes Seyfarth, Unternehmerin und Vorstand von foodsharing München, bestätigte: "Lebensmittelverschwendung ist nur ein Symptom". Und: "Wir leben in einer Zeit von Fake". Alles müsse schön und perfekt sein. "Eine Gurke, die eine Delle hat, wird nicht mehr gekauft." Die Hälfte aller Lebensmittel wird weggeworfen: "Das tut mir in der Seele weh!"

Christoph Minhoff: "Auch der Einzelhändler schmeißt nicht gerne weg."

Christoph Minhoff vom Bundesverband der deutschen Ernährungsindustrie fordert ein Ende des Schwarz-Weiß-Denkens: "Kein Händler freut sich, wenn er seine Ware wegschmeißen muss." Aber er stünde in der Haftung und müsse Vorschriften beachten. Wir müssten uns "ehrlich machen, was uns wichtiger ist." Im Übrigen habe sich das "Bewusstsein in der Gesellschaft schon sehr geändert", was den Umgang mit Lebensmitteln anginge.