Münchner Runde: Schuldenlast oder notwendige Investitionen?

Es ist ein Finanzpaket von historischem Ausmaß, das der Bundestag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit jetzt verabschiedet hat: Die Investitionen in die Verteidigung sollen in Zukunft massiv steigen, dafür wird die Schuldenbremse reformiert. Außerdem wurde ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschiedet. Die Grünen hatten im Vorfeld durchgesetzt, dass mehr Geld in einen Klima- und Transformationsfonds fließt.

Münchner Runde diskutiert über Finanzpaket

Viele Menschen fragen sich, ob Investitionen in dieser Höhe notwendig sind: Kommt damit die Wirtschaft wieder in Schwung? Wohin soll das Geld konkret fließen, und wer profitiert am Ende? Sind die Maßnahmen sozial ausgewogen? Und wie sieht es mit der Generationengerechtigkeit aus?

Darüber diskutieren am Mittwochabend um 20:30 Uhr: Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, B’90/Die Grünen, Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, die Unternehmerin und Initiatorin von "Unternehmer in Bewegung", Sarna Röser, sowie die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld.

Moderiert wird die Live-Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.