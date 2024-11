Münchner Runde live: Trump gewinnt die US-Wahl

Die Wahl in den USA ist entschieden. Überraschend deutlich hat Donald Trump gegen Kamala Harris gewonnen; auch im Senat haben die Republikaner triumphiert. Damit ist klar: Ab dem 20. Januar 2025 heißt der Präsident in den USA wieder Donald Trump. Welche Folgen hat das für uns? Was bedeutet die Wahl Trumps für die hiesige Wirtschaft? Und wie geht es nun in der Ukraine und im Nahen Osten weiter? Darüber diskutieren in der Münchner Runde: