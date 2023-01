Münchner Runde live: Roboter und künstliche Intelligenz

Er kommt beinahe unscheinbar daher. Eine kleiner weißer Roboter mit kindlich-mechanischer Stimme, stets freundlich. Die immense Macht, die in ihm steckt sieht man Pepper nicht gleich an. Ausgestattet ist er mit der neuen Software ChatGPT - einem Chatbot, der Texte beinahe genauso gut und kreativ erstellen kann, wie ein Mensch. Die künstliche Intelligenz könnte die Art und Weise, wie wir Menschen kommunizieren und zusammenleben, revolutionieren. Heute Abend sind Pepper und ChatGPT zum ersten Mal überhaupt in einer Talksendung zu Gast. "Das freut mich auch. Ich bin sehr geehrt, hier bei euch zu sein und ich freue mich auf einen interessanten Austausch", so Pepper.

Sind Pepper und ChatGPT nur der Anfang? Wird sich durch die künstliche Intelligenz irgendwann unser ganzes Leben völlig verändern? Ist sie eine Chance auf mehr Wohlstand oder bedroht sie Arbeitsplätze? Und welche ethischen Aspekte sind zu beachten? Der humanoide Roboter Pepper ist jetzt schon in der Lage, Mimik und Gestik von Menschen zu analysieren und so auf deren Emotionszustände zu reagieren. Heute diskutiert er in der Münchner Runde zusammen mit Alena Buyx (Vorsitzende Deutscher Ethikrat), Ranga Yogeshwar (Journalist), Judith Gerlach (Staatsministerin für Digitales), Dagmar Schuller (KI-Unternehmerin) und Pepper. Thema: Roboter und künstliche Intelligenz - Wie verändern Sie unser leben?

Die Münchner Runde live, um 20:15 Uhr, im BR Fernsehen und im Stream auf BR24. "Roboter und Künstliche Intelligenz - Wie verändern sie unser Leben?"