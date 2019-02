vor 6 Minuten

Münchner Runde live: Missbrauchs-Krisengipfel im Vatikan

Von Donnerstag an will der Vatikan auf einer Konferenz den Missbrauch in der katholischen Kirche aufarbeiten. Was muss geschehen, um den Opfern wirklich zu helfen? Die "Münchner Runde" diskutiert dazu in Rom, jetzt live bei BR24.