Münchner Runde live: Fridays for Future vs. Fridays for Hubraum

Die Aktivisten von "Fridays for Future" sehen Autofahrer als Klimasünder. "Fridays for Hubraum" hingegen ist eine aus einer Facebook-Gruppe heraus entstandene Gegenbewegung, die sich dagegen wehrt, an den Pranger gestellt zu werden und sich nach eigenen Angaben für eine Alternative zu den Zielen von "Fridays for Future" einsetzt. In der Münchner Runde treffen nun beide Bewegungen erstmals aufeinander.

Live in der Münchner Runde: Klimapolitik trifft Autoindustrie

"Streit ums Klima" - in der Münchner Runde diskutieren heute um 20.15 Uhr im BR Fernsehen der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, Christopher Grau von "Fridays for Hubraum" und Carla Reemtsma, Aktivistin von "Fridays for Future".

Moderiert wird die Münchner Runde von Achim Wendler, Leiter BR-Hauptstadtstudio in Berlin.