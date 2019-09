Münchner Runde live: Diskussion um die Wahlen im Osten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen vor einer Spaltung der Gesellschaft. Das starke Wahlergebnis der AfD verstärkt nun die Sorgen vor einer solchen Entwicklung. Ist unser Land gespalten? In Arm und Reich? In Ost und West? In Alt und Jung?

Darüber diskutiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit CSU-Generalsekretär Markus Blume, Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee, Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin der "Bild am Sonntag" und der Politikwissenschaftlerin Astrid Séville.