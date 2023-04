Münchner Runde 20.15 Uhr: Brauchen wir die Kirche noch?

Kirchenmitglieder in Deutschland sind nur noch eine Minderheit: Mehr als die Hälfte der Deutschen sind kein Mitglied mehr in der katholischen oder evangelischen Kirche. Allein im Jahr 2021 traten 625.000 Menschen aus beiden Kirchen aus. 360.000 Katholiken kehrten ihrer Kirche 2021 den Rücken – ein neuer Rekordwert.

Interesse an Spiritualität bleibt, Vertrauen in Kirche lässt nach

Die Kritik an der Reformgeschwindigkeit und Finanzausstattung reißt nicht ab. Gleichzeitig ist das Interesse an Themen wie Spiritualität und Achtsamkeit ungebrochen, wie Trends in den sozialen Netzwerken zeigen. Braucht es da die Kirche noch? Was leisten Caritas und Diakonie für die Gesellschaft? Wer hält das Land zusammen, wenn die Bedeutung der Kirche immer weiter schrumpft? Und: Kann man auch ohne Kirche an Gott glauben?

Welche Bedeutung hat Kirche heute?

Darüber diskutieren heute Abend in der Münchner Runde der emeritierte Erzbischof von Bamberg Ludwig Schick, die evangelische Pfarrerin Stefanie Schardien sowie Heribert Prantl, Kolumnist der Süddeutschen Zeitung und die Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit München, Assunta Tammelleo. Moderiert wird die heutige Sendung von Achim Wendler.

