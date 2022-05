Münchner Missbrauchsgutachten: Kanzlei fordert weitere Schritte

Was wussten die Kardinäle? Was wussten Ratzinger, Wetter und Marx? Vor allem deshalb interessierte sich die Weltöffentlichkeit für die mehr als 1.800 Seiten, die die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Januar in der Landeshauptstadt vorstellte. Darin wurde unter anderem dem späteren Papst Benedikt XVI. während dessen Amtszeit als Erzbischof von München und Freising in vier Fällen ein Fehlverhalten bei der Ahndung sexuellen Missbrauchs attestiert.

Was bei all dem Interesse an den Verantwortlichkeiten der hohen Kirchenmänner kaum Beachtung fand, war die Frage nach der Rolle des Staates beim Umgang mit beschuldigten Klerikern. Dazu äußerte sich die Kanzlei im BR nun erstmals in einem Interview nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens.

Weltliche Justiz hat bei Klerikern "mit gewissem Wohlwollen agiert"

Grundsätzlich gäbe es in den gesichteten Aktenbeständen zwar nur wenige Dokumente zu staatlichen Strafverfahren gegen beschuldigte Kleriker. Allerdings: "Bei diesen Dokumenten ist für uns der Eindruck entstanden, dass man gegenüber kirchlichen Missbrauchstätern mit einem gewissen Wohlwollen agiert hat", sagt Anwalt Martin Pusch von der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Gespräch mit Theo.Logik (Bayern2).

Im Missbrauchsgutachten wird beispielsweise ein Generalvikar zitiert, der im Falle eines wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs angeklagten Priesters über den entscheidenden Richter sagt: "Er ist praktizierender Katholik (...). Es besteht die begründete Hoffnung, daß alle Beteiligten jedes Aufsehen in der Öffentlichkeit vermeiden werden."

Kanzlei: Prüfung "genereller Privilegierung" geboten

Auf Seiten der weltlichen Justiz haben die Gutachter "in allen Stadien eines Strafverfahrens" ein "Wohlwollen" gegenüber angeklagten Kirchenvertretern festgestellt, "also beginnend mit der Einleitung bis hin zur Strafvollstreckung", sagt Pusch. "Beispielsweise haben wir Fälle gefunden, in denen auf die Vollstreckung der Untersuchungshaft verzichtet wurde mit der Mitteilung, den Verdächtigen könne man ja in einem Kloster unterbringen. Und so ist es dann auch geschehen." Vor diesem Hintergrund ist es nach Ansicht der Kanzlei geboten, dass ihr Eindruck von der weltlichen Justiz im Umgang mit kirchlichen Missbrauchstätern auf breitere Füße gestellt wird: "Wir halten es daher für einen interessanten Aspekt, der Frage nachzugehen, ob es denn eine generelle Privilegierung gab", sagte Pusch.

Innerkirchlicher Willen zu strengem Maßstab "nicht sehr ausgeprägt"

Gleichzeitig widersprach Pusch der allgemeinen Wahrnehmung, dass das staatlich zugesicherte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen eine weltliche Strafverfolgung prinzipiell ausbremse. "Hier muss man ganz klar sagen: Es gibt keinen strafrechtsfreien Raum für die Kirche." Die Tatsache, dass es innerkirchliche Strafverfahren gibt, bedeute nur, dass diese neben staatliche Strafverfahren träten. "Aber es ersetzt ein staatliches Strafverfahren nicht", betont Pusch. Derlei parallel laufende Verfahren unter kirchlicher Hoheit – etwa, um Priester aus dem Klerikerstand zu entlassen und damit aus dem kirchlichen Verkehr zu ziehen – könnten sogar "durchaus sinnvoll und nützlich sein, solange eben nicht der Eindruck entsteht, dass dadurch das staatliche Strafmonopol untergraben wird."

Gleichzeitig habe man aber auch spezifische, systemische Mängel bei den kirchlichen Verfahren festgestellt. Pusch spricht einerseits von einem "institutionalisierten Interessenkonflikt". Denn in den Kirchenprozessen urteilten Priester über Priester. Andererseits seien es in der Regel auch noch Priester der eigenen Diözese, die über Kollegen der eigenen Diözese urteilten. "Da kann man sich durchaus vorstellen, dass hier die Bereitschaft, einen sehr strengen Maßstab anzulegen, nicht sehr ausgeprägt ist", gibt Pusch zu bedenken.

Missbrauchsopfer bleiben "Objekte fremder Macht"

Ein weiterer Punkt sei die Rolle der Opfer bei innerkirchlichen Prozessen. Sie würden lediglich "als Erkenntnisquelle genutzt" – ohne dass ihnen die Möglichkeit eingeräumt würde, auf den Verfahrensverlauf selbst Einfluss zu nehmen. "Sie sind also letztendlich wieder nur Objekt fremder Macht und werden nicht mit ihren eigenen Bedürfnissen und Nöten wahrgenommen." Das erfordere auch seitens der Kirchenrichter, zumeist geweihte Kleriker, ein hohes Maß an Sensibilität im Umgang mit Missbrauchsopfern, die in der Regel allerdings fehle.

"Das muss durch die entsprechenden Besetzungen mit fachkundigen Personen, vielleicht auch aus dem Bereich der staatlichen Justiz gewährleistet sein, dass hier das notwendige Knowhow vorhanden ist", fordert Anwalt Pusch. Letztlich müssten aber auch die Opfer selbst die Chance haben, auf den Prozessverlauf Einfluss zu nehmen – etwa durch das verbriefte Recht auf Beweisanträge oder Akteneinsicht. Hier könne sich die kirchliche an der weltlichen Justiz ein Beispiel nehmen.