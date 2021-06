Münchner Mädchen führen Nationalmannschaft zur EM

Auf dem hellgrünen Kunstrasen beim TSV Turnerbund München laufen 22 Kinder dem Ball hinterher. Alles Mädchen. Auf den Fußballerinnen-Nachwuchs sind sie hier besonders stolz. Mit dabei: Malie und Josephine Marthe. Mali ist acht Jahre alt und strahlt übers ganze Gesicht: "Ich liebe Fußball", meint sie.

Mali ist besonders gern im Tor - ihre zehnjährige Schwester Josephine versucht lieber Tore zu schießen. Mit den blonden Locken und den blonden Zöpfen fallen die beiden sofort auf. Vielleicht auch deswegen sind sie als Einlaufkinder vom DFB fürs erste Spiel der Deutschen Mannschaft gegen Frankreich ausgewählt worden.

Josephine ist darüber besonders glücklich: "Ich freue mich wirklich auf alles, ich finde nämlich Thomas Müller und Manuel Neuer ganz toll", sagt die Achtjährige.

Erlebnis als Inspiration für den Fußball-Nachwuchs

Am Spielfeldrand stehen Joe und Isabell Marte, die Eltern der beiden blonden Wirbelwinde. Sie freuen sich natürlich auf den großen Auftritt ihrer Töchter aber ein bisschen auch für sich selbst. Denn die Eltern dürfen als Betreuer ihrer Kinder mit zum Spiel und bekommen sogar besonders gute Plätze im Stadion. Das werde für die Kinder sehr inspirierend wirken, meint Mutter Isabell: "Danach hören sie vermutlich nie mehr mit Fußball auf."

Auftritt vor einem Millionen-Publikum

Ein Millionen-Publikum wird im Fernsehen zuschauen, wenn Malie und Josephine als Junior-Eskorte der Nationalmannschaft kurz vor dem Spiel einlaufen. Bisher waren die Einlaufkinder meistens Jungs. Von den Jungs in ihrer Schule werden Mali und Josephine natürlich jetzt besonders beneidet.

Mit jedem Tag steigt das EM-Fieber in der Familie und damit auch die Aufregung. Aber Josephine freut sich noch auf etwas Anderes, wenn sie an den Dienstagabend denkt: "Ich finde es gut, dass ich keine Hausaufgaben aufbekommen werde, weil ich die an dem Tag ja sowieso nicht machen kann", stellt die praktisch veranlagte junge Dame fest. Ihre Schwester Mali hält es eher mit sportlicher Vorfreude: "Mir geht es richtig gut und ich freue mich, wenn ich die Nationalspieler ganz nah sehen werde", sagt sie.

Mutter Isabell ahnt aber bereits, dass die Nacht auf Dienstag für alle in der Familie sehr kurz werden dürfte. Aufregung vor dem großen Tag. Auch am Dienstag dürfte die übliche Bettzeit der Mädchen um mehrere Stunden überschritten werden. Aber für mögliche Zeichen von Müdigkeit wird die Lehrerin am nächsten Tag sicher Verständnis haben, hoffen sie. Schließlich sind Malie und Josephine heute ja noch bis spät abends im Einsatz - und zwar im nationalen Auftrag.