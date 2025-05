Münchner gewinnt zum zweiten Mal Käse-Rennen in England

Gefährliches Rennen findet nur noch inoffiziell statt

Der BBC zufolge ziehen sich Menschen bei dem Wettbewerb auch immer wieder Verletzungen zu. Doch nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Rennen gefährlich, sondern auch für das Publikum. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde die offizielle Veranstaltung darum auch vor einigen Jahren eingestellt, nachdem mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher gekommen waren. Seitdem wird das Rennen inoffiziell veranstaltet.

Herkunft des Brauchs unklar

Der Wettbewerb in seiner heutigen Form hat eine mehr als 200 Jahre lange Tradition. Vermutet wird aber, dass das Rennen auf einen älteren Brauch zurückgeht, bei dem brennende Reisig-Bündel den Hügel hinuntergeworfen wurden, um den Frühlingsanfang zu feiern. Eine andere Theorie besagt, dass die Tradition einst die Weiderechte der Einwohner in der Nähe des Hügels festigen sollte. Es könnte aber auch sein, dass die Engländer den Käse ursprünglich in der Hoffnung auf Fruchtbarkeit den Hügel hinuntergerollt haben.