Münchner Anschlag: Fahrer in Karlsruhe vor Ermittlungsrichter

Bei der Amokfahrt am 13. Februar 2025 steuerte ein 24-Jähriger sein Auto in eine Gruppe von Demonstranten der Gewerkschaft Verdi nahe dem Münchner Hauptbahnhof. Zwei Menschen starben an den Folgen der Tat, mehr als 35 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Farhad N., der mutmaßliche Täter, ist heute um 14 Uhr in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Das bestätigte die Sprecherin des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, Ines Peterson, dem BR. Demnach soll ein Antrag auf einen neuen Haftbefehl gestellt werden.

Haftbefehl wegen zweifachen Mordes

Über den Antrag soll vom Gericht zeitnah entschieden werden, so die Pressesprecherin. Der Haftbefehl soll wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und Körperverletzung erlassen werden. Die Ermittlungen dauerten an, so Peterson.

Bislang lautete der Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen versuchten Mordes. Bei dem Anschlag in München kamen ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter ums Leben, sie erlitten wenige Tage nach der Tat ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Über das Internet radikalisiert

Farhad N. soll sich laut Ermittlern in kurzer Zeit über das Internet radikalisiert haben. Bereits einen Tag nach dem Anschlag hatte die Bundesanwaltschaft "wegen der besonderen Bedeutung des Falls" die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen sei, so die oberste deutsche Anklagebehörde.

Auf dem Handy des Attentäters soll sich "eine Häufung von Bildern und Videos mit islamischen Inhalten" befunden haben, so die bayerischen Sicherheitsbehörden in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen, die dem BR exklusiv vorlag.

Amokfahrer in psychiatrischer Abteilung

Der Täter saß zunächst in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in Untersuchungshaft. Später wurde er in die psychiatrische Abteilung der JVA Straubing verlegt, wo er Medienberichten zufolge psychiatrisch begutachtet werden sollte.

Wann ein möglicher Strafprozess gegen ihn beginnt, ist noch unklar. Ein solches Verfahren der Bundesanwaltschaft dürfte vor dem Oberlandesgericht München (OLG) stattfinden. Wegen zweifachen Mordes droht dem mutmaßlichen Täter eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Ermittlungen sollen noch klären, ob Farhad N. zusätzlich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt wird. Eine Tat aus islamistischen Motiven zu begehen, wird vor Gericht gemeinhin nicht als Terror-Tat eingestuft. Hierzu müsste eine konkrete Verbindung des Beschuldigten mit einer Terrorvereinigung wie dem Islamischen Staat (IS) belegbar sein.