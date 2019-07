Müllvermeidung: Frankreich setzt auf "Zero Déchet"

In der Pariser Rue du Paradis engagieren sich Anwohner und Geschäftsleute gemeinsam mit dem Rathaus für das Projekt "abfallfreie Straße". An einem Sommersonntag sitzen Dutzende Anwohner an einer ellenlangen Tafel mitten auf der Straße und klatschen. Die Stimmung ist ausgelassen. Der Applaus gilt dem ersten Nachbarschaftsfest zum Motto "Zero Déchet", auf Deutsch: "Null Abfall". Das lokale Müllaufkommen soll innerhalb eines Jahres zumindest deutlich verringert werden. Seit Anfang Januar haben sich Anwohner, Händler und Kneipenwirte diesem Ziel verschrieben. Ein Testlauf, in dieser Größenordnung ist weltweit einmalig.

Stadtverwaltung hat Restmülltonnen abgezogen

Auf dem Tisch stehen unzählige Schüsseln und Teller mit frischen Speisen. Ehemalige Weinflaschen sind mit Leitungswasser befüllt, das Bezirks-Rathaus hat stabile Kunststoffbecher mit seinem Logo bereitgestellt. Claire Morvan, eine zierliche Endzwanzigerin, hat das Straßenfest mit organisiert.

"Heute früh haben wir bei den umliegenden Lebensmittelhändlern unverkauftes Obst und Gemüse eingesammelt und das dann gemeinsam zu köstlichen Salaten, Tartes, Smoothies und Obstsalat verarbeitet. Jeder hat von zuhause Besteck und Geschirr mitgebracht. Lokaler geht es nicht!" Claire Morvan, Straßenfest-Organisatorin

Doch die 'No-Waste'-Aktionen in der Rue du Paradis beschränken sich keineswegs auf das Straßenfest. Das Ziel, Müll zu reduzieren, gehört seit Jahresbeginn zum Alltag. Auch die Verantwortlichen im Pariser Zentralrathaus haben das Projekt im Visier. Claire Morvan erklärt:

"Die Stadtverwaltung hat mehr Recyclingtonnen in den Innenhöfen aufgestellt und dafür Restmülltonnen abgezogen. Städtische Angestellte machen Hausbesuche, um die Anwohner über Recyclingpraktiken aufzuklären." Claire Morvan, Straßenfest-Organisatorin

Schon in der Schule lernen Kinder, was Verschwendung bedeutet

Dabei wirkt die Straße auf den ersten Blick eher unauffällig. Im 10. Arrondissement, in der Nähe des Pariser Ostbahnhofs gelegen, ist sie lediglich 500 Meter lang, die meisten Häuser sind uralt, die Innenhöfe winzig, die Bürgersteige eng. 6.000 Menschen leben hier, darunter viele junge Mittelschicht-Familien. Müllvermeidung ist längst nicht mehr nur bei den Erwachsenen ein Thema. Bezirks-Bürgermeisterin Alexandra Cordebart macht beim Bummel an der Vorschule Halt.

"Wir haben den Betrieb in der Schulkantine umgestellt. Zuerst wurde den Kindern mal gezeigt, was pro Tag an Schulessen übrigbleibt. Die Kleinen haben die Reste abgewogen, um zu verstehen, was Verschwendung bedeutet. Und seither servieren wir nicht mehr die Standardportion. Sondern wir fragen die Schüler jedes Mal, wie hungrig sie sind." Alexandra Cordebart, Bezirks-Bürgermeisterin in Paris

Auch in anderen Städten Frankreichs, etwa in Bordeaux, Toulouse, Lyon und Roubaix, haben inzwischen "Null-Abfall"-Häuser aufgemacht. Und bislang 200 Supermärkte, die nur lose Ware verkaufen - doppelt so viele wie in Deutschland.

Schon 20 Prozent weniger Müll seit Jahresbeginn

Ex und hopp – nein danke! Ein Wandel ist im Gange, selbst wenn beim Pariser Großprojekt deutlich sichtbare Ergebnisse noch auf sich warten lassen. Das meint zumindest Stéphane Berlemont, Straßenkehrer in der Rue du Paradis.

"Na ja, es bewegt sich was. Aber eine ganze Straße abfalllos zu machen, das geht nicht von heute auf morgen." Stéphane Berlemont, Straßenkehrer

Léa Vasa, eine grüne Stadträtin, jedoch sagt: Peu a peu komme die Rue du Paradis dem selbstgesteckten Ziel näher. Kürzlich habe sie das aktuelle Müllaufkommen abwiegen lassen: Im Vergleich zum Jahresbeginn falle 20 Prozent weniger Abfall an.