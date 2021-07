Müller und Kretschmann für Testpflicht von Urlaubsrückkehrern

Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, unterstützt die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nach einer Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. "Ich finde es richtig, wenn es zum 1. August kommen würde", sagte er heute im ZDF-"Morgenmagazin". Auch wenn es der zweite oder dritte August wäre, sei es noch gut. "Aber ich hoffe, so schnell wie möglich."

Es gebe da keine Zeit zu verlieren, sagte Müller, der zugleich Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Es sei Aufgabe des Bundeskabinetts, nun die Kontrollmöglichkeiten durchzuspielen. Müller erklärte, die Kontrollen an den Grenzen seien aber nur stichprobenartig möglich.

Kretschmann: Bundesregierung hätte sich besser vorbereiten können

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterstützt die Forderung nach einer Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Kretschmann sagte heute im Deutschlandfunk, die Bundesregierung müsse schauen, dass sie das möglichst schnell auf die Reihe bringe. Das sei wichtig, damit nicht noch mehr Probleme und neue Varianten in das Land eingeschleppt würden. Das im September zu machen, sei zu spät. Die Bundesregierung hätte sich darauf besser vorbereiten können.

Die Einhaltung müsse der Bund sicherstellen. Kretschmann sagte, die Kontrolle der Testpflicht bei Einreisen mit dem Zug oder mit dem Auto sei schwierig. Überprüfungen könnten nur stichprobenartig erfolgen. Kretschmann mahnte auch eine massive Erhöhung des Impftempos an. Impfen sei die einzig wirksame Maßnahme, die Pandemie in die Knie zu zwingen.

Starttermin der Testpflicht weiter offen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Dienstagabend mit Blick auf eine erweiterte Testpflicht den 1. August als Datum genannt und sich auf eine Zusicherung des Bundes berufen. Die Bundesregierung hatte den Starttermin am Mittwoch aber noch offen gelassen. "Stand der Dinge ist, es gibt einen laufenden Abstimmungsprozess", hatte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin gesagt.