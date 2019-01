Müller mahnt nach Flugpannen: "Sollte so nicht mehr passieren"

Der Bundesentwicklungsminister sieht nun die Luftwaffe in der Pflicht, die Regierungsflieger gründlich zu warten, um Deutschland nicht in Misskredit zu bringen: "Das sollte so nicht mehr passieren. Denn es sind ja auch andere Ministerkollegen, die Bundeskanzlerin betroffen. Und es ist auch ein enormer Reputationsschaden, denn Deutschland ist High Tech-Land und gerade die Afrikaner bauen unglaublich auf "made in Germany" und da hat natürlich so eine Panne enorme Symbolpolitik."

Nicht der reiche Onkel, der deutsche Steuergelder verteilt

Wegen der technischen Pannen musste der Bundesentwicklungsminister seinen geplanten Besuch in Namibia verschieben, bei dem es um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit gehen sollte. Im Interview betonte Gerd Müller, dass es zwar eine deutsch-namibische Stiftung geben wird, mit der Kultur, Ausbildung und Entwicklungskooperation in Namibia verstärkt werden soll, aber keine Entschädigungen an die Nachfahren der Herero und Nama: "Ich bin da nicht der reiche Onkel, der deutsche Steuergelder verteilt."

Nicht nur in Namibia hält es der Minister für sinnvoll, Druck auf die afrikanischen Regierungen auszuüben, denn "dort gibt es enormen Reichtum an der Spitze und 80 Prozent Armut und es kann nicht unsere Aufgabe sein, dieses Problem zu lösen."