Müll und hohe Mieten: Protest gegen Massentourismus in Spanien

Bei einigen Spaniern sind Urlauber nicht gerne gesehen. Sie treiben die Mietpreise in die Höhe, sorgen für Wasserknappheit und Müllprobleme, so der Vorwurf. Am Wochenende gingen erneut tausende Einwohner auf die Straße und machten ihrem Ärger Luft.

Von BR24 Redaktion