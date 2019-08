07.08.2019, 11:48 Uhr

Mülheim: 14-Jähriger soll Opfer schon einmal vergewaltigt haben

Der mutmaßliche Haupttäter einer Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen durch Minderjährige Anfang Juli in Mülheim an der Ruhr soll das Opfer bereits vor dieser Tat einmal vergewaltigt haben. Der 14-Jährige sitzt bereits in Haft.