MSC23: Sicherheitskonferenz im Schatten weltweiter Krisen

Was vermag eine Sicherheitskonferenz in München auszurichten, in Anbetracht der krass wachsenden Herausforderungen weltweit? Jüngstes Beispiel ist das Erdbeben in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei mit zehntausenden Toten. Schon vor dem Beben lebten Menschen auf syrischer Seite in großer Unsicherheit. Jetzt sind Dörfer unbewohnbar geworden und trotzdem wird weitergekämpft.

Beben bringt Bewegung in die festgefahrene Krise

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht im Interview mit BR24 von einer vergessenen Krise. Die Krise existiert seit über zehn Jahren, seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Nun gebe es nach dem Beben Bewegung, weil das syrische Regime Versorgungswege öffnet, so Heusgen. Aber der grundlegende Konflikt bleibe bestehen.

US-Think-Tank spricht von "ausgehebelter Ordnung"

Mit dem Beben rückt auch diese Krise wieder in das Bewusstsein, auch im Westen. Aber wo soll man bei der Konferenz in München damit anfangen? Zentrales Thema wird der russische Überfall auf die Ukraine vor fast einem Jahr sein. Die US-Amerikanerin Fiona Hill von der Brookings Institution, einem Think Tank in der U.S. Hauptstadt Washington D.C. sagt, der Angriffskrieg habe die bisherige internationale Ordnung ausgehebelt.

Einbinden des "globalen Südens" von großer Bedeutung

Heusgen sagt, es gehe nicht darum, eine neue internationale Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Vielmehr will er die Länder des sogenannten globalen Südens besser einbinden. "Wir haben noch so viele Länder aus Afrika, Lateinamerika und Asien eingeladen", erklärt der 67-Jährige. Und dann sagt er, es gehe darum, das globale Verständnis, das auf der Charta der Vereinten Nationen basiert, und das man für richtig hält durchzusetzen.

Debatte um weitere Schritte im Russland-Konflikt notwendig

Tatsächlich war es dem Westen in den vergangenen Monaten nicht gelungen, Staaten wie Israel und Indien vollständig von Russlands Seite zu lösen. Und selbst den Europäern dürfte es einigermaßen schwerfallen, sich zu einigen, was das Ziel der Unterstützung der Ukraine ist. Ein Teilrückzug des russischen Militärs, eine Kapitulation des russischen Präsidenten Wladimir Putin? Die Debatte hat laut New York Times gerade erst begonnen.

Russland auf Sicherheitskonferenz nicht eingeladen

Vertreter aus Russland sind dieses Jahr nicht nach München eingeladen. Eine Entscheidung, die Heusgen mit Putins Haltung erklärt. Der russische Präsident habe nicht erkennen lassen, dass er das Existenzrecht der Ukraine mittlerweile akzeptiert.

Heusgen verteidigt veränderten Politikstil gegenüber Russland

Heusgen war lange Zeit als außenpolitischer Berater im Kanzleramt für die deutsche Russland-Politik mitverantwortlich. Der ehemalige Botschafter verteidigt, dass zum Teil die gleichen Politiker, die sich früher für die Erdgastrasse Nord Stream 2 und billige Energielieferungen aus Russland eingesetzt hatten, jetzt vehement für eine Zeitenwende eintreten.

Wandel durch Annäherung sei richtig gewesen, so Heusgen. "Und dass die selben Politiker sagen, ja wir haben alles versucht, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht, aber jetzt machen wir in der Konsequenz eine andere Politik, das ist doch legitim."

Ernsthaftigkeit des deutschen Kurswechsel muss bewiesen werden

Wie ernst es Deutschland mit dem Kurswechsel meint, werde sich am kommenden Verteidigungshaushalt ablesen lassen. Das sei ein Lackmus-Test, sagt Heusgen im Gespräch mit BR24.

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird sich daran messen lassen müssen, ob Politiker für ihren Auftritt auf dieser weltpolitischen Bühne anreisen, um Statements abzugeben oder ob konkrete Plänen in der Diskussion entstehen.

Treffen zwischen China und USA sei ein "guter Anfang"

Ein angekündigtes Treffen von US-Außenminister Anthony Blinken mit dem ranghöchsten außenpolitischen Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yi in München hält Heusgen für einen guten Anfang.