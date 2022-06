Moskauer Patriarch verleibt sich orthodoxe Kirche der Krim ein

Am Dienstag entließ der Moskauer Patriarch Kyrill überraschend seinen Außenamtschef. Beobachter spekulieren, er wäre zu friedliebend gewesen. Nun wurde bekannt, dass bei der Versammlung des Leitungsgremiums der russisch-orthodoxen Kirche noch weitreichendere Entscheidungen getroffen wurden. So sollen die orthodoxen Diözesen auf der Krim ins Moskauer Patriarchat einverleibt werden.

Die drei Diözesen auf der 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel standen bislang zumindest offiziell noch unter Jurisdiktion der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats.

Kyrill übernimmt orthodoxe Kirche der Krim nach Unabhängigkeitserklärung

Schon in den vergangenen Jahren hatten Beobachter spekuliert, ob und wann Moskau diesen Schritt vollziehen würde. Nachdem kürzlich die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats wegen der Unterstützung des russischen Angriffs auf die Ukraine durch Patriarch Kyrill ihre vollständige Unabhängigkeit von Moskau erklärt hatte, hatten Experten den Schritt der russischen Kirche erwartet.

In der offiziellen Erklärung aus Moskau hieß es am Dienstag, die Bischöfe der drei orthodoxen Diözesen der Krim hätten den Heiligen Synod um Aufnahme in die russisch-orthodoxe Kirche ersucht. Das oberste Leitungsgremium der Kirche unter Vorsitz von Patriarch Kyrill I. habe dem entsprochen.

Annexion der Krim nun auch kirchenrechtlich vollzogen

Das Moskauer Patriarchat nahm zugleich eine kirchenrechtliche Umwandlung der Krim vor: Sie wurde demnach zu einer eigenen Metropolie, die künftig von Metropolit Lazar von Simferopol und der Krim geleitet wird.

Die Theologin Regina Elsner hatte am Dienstag in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) erklärt, mit dem Schritt vollziehe Patriarch Kyrill "die Annexion der Krim durch Russland nun auch kirchenrechtlich". Das zeige deutlich, "dass er die Trennung der ukrainisch-orthodoxen Kirche sehr ernst nimmt, auch wenn dies nach wie vor so nicht ausgesprochen wurde", so die katholische Theologin und Osteuropa-Expertin.

Moderater Außenamtschef muss gehen

Die Einverleibung zeigt, dass Patriarch Kyrill weiterhin eng an der Seite Putins und dessen Ukraine Politik steht. Dazu passt auch die Auswechslung des Leiters des Außenamtes der russisch-orthodoxen Kirche - des sozusagen zweiten Mannes nach Kyrill. Regina Elsner spekuliert bei BR24, dass Metropolit Hilarion wohl zu moderate Töne im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine angeschlagen habe.

Auch der italienische Vatikanjournalist Iacopo Scaramuzzi vermutet, dass die teils kritischen Aussagen Hilarions zu dessen Entlassung geführt hätten. In einem Tweet schreibt er: "Über Hilarion wurde der Falke zur Taube: Im März erinnerte er an Rasputins Warnung an den Zaren: Ein Kriegseintritt Russlands hätte katastrophale Folgen gehabt."

Engster Vertrauter Kyrills wird Nachfolger

Der neue Außenamtschef, der 37-jährige Metropolit Antonij, gilt seit 2004 als einer der engsten Vertrauten Kyrills, der den kriegsfreundlichen Kurs seines Chefs aller Voraussicht nach mit deutlich größerer Vehemenz unterstützen wird als dies bei Hilarion der Fall war.