Moskau und Kiew einigen sich auf "humanitäre Korridore"

Die Erwartungen an dieses zweite Treffen waren nicht hoch gewesen, nachdem sich Vertreter Russlands und der Ukraine am Montag bei ersten Gesprächen ergebnislos getrennt hatten. Auch dieses Mal kam es zu keiner entscheidenden Annäherung – zu groß sind die Differenzen. Doch immerhin einigten sich Russland und die Ukraine darauf, sogenannte "humanitäre Korridore" zu schaffen, um in den am stärksten umkämpften Gebieten der Zivilbevölkerung zu helfen.

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj seinen russischen Kontrahenten Putin zu einem persönlichen Treffen aufgefordert. Frankreichs Präsident Macron versuchte, Putin in einem Telefongespräch zum Frieden zu bewegen.

Russland setzt seine Angriffe unvermindert fort

Die ukrainisch-russischen Verhandlungen fanden im polnisch-belarussischen Grenzgebiet statt. Russlands Außenminister Lawrow hatte vor Beginn der Gespräche bereits klar gemacht, dass die russischen Streitkräfte auch während der Verhandlungen unvermindert attackieren würden.

Keine flächendeckende Waffenruhe

Die nun ausgehandelten "humanitären Korridore" sollen es der Zivilbevölkerung ermöglichen, die Kriegsgebiete zu verlassen. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski sprach von einer "möglichen vorübergehenden Einstellung der Feindseligkeiten" in den entsprechenden Gebieten für den Zeitraum einer Evakuierung von Dörfern und Stadtteilen. Eine flächendeckende Waffenruhe ist offenbar nicht geplant. "Das heißt, nicht überall, aber an den Orten, an denen es diese humanitären Korridore geben wird, könnte es möglicherweise für die Dauer der Durchführung dieser Operation eine Feuerpause geben", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak das Verhandlungsergebnis.

Medikamente und Lebensmittel für die Bevölkerung

Zunächst war nicht klar, um welche Gebiete es sich handeln soll. Derzeit wird in mehreren Regionen heftig gekämpft, die schwersten Gefechte werden nordwestlich der Hauptstadt Kiew gemeldet sowie nahe der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw und der Hafenstadt Mariupol im Süden.

Neben Evakuierungen sollen die Korridore genutzt werden, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Die ukrainischen Gesprächsteilnehmer äußerten ihren Unmut über das Treffen. Wir hätten mehr erwartet, bedauerte Präsidentenberater Podoljak. Aber trotzdem sollen die Verhandlungen in naher Zukunft fortgesetzt werden.

"Ich beiße nicht": Selenskyj will mit Putin persönlich sprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor Journalisten Kremlchef Wladimir Putin zu direkten Gesprächen aufgefordert. "Setz Dich zu mir an den Verhandlungstisch, ich habe Zeit", sagte Selenskyj. "Aber nicht auf 30 Meter Abstand wie mit Macron oder Scholz – ich bin doch ein Nachbar", sagte Selenskyj und fügte hinzu: "Ich beiße nicht." Der 44-Jährige spielte dabei offenbar auf die auffallend langen Tische an, die Putin im Kreml in jüngster Zeit zwischen sich und seine Gesprächspartner aus dem In- und Ausland platzieren lässt. Vor der russischen Invasion hatte Putin Selenskyj immer wieder Gespräche verweigert.

Macron telefoniert mit Putin

Ein Berater des französischen Präsidenten Macron berichtet von einem Telefongespräch mit dem Kremlchef, das jüngst stattgefunden habe. Dabei habe Putin seinen Standpunkt wiederholt, dass er eine Entnazifizierung der Ukraine anstrebe. Frankreichs Präsident habe entgegnet, dass die Invasion der Ukraine ein großer Fehler sei. Russland werde teuer dafür bezahlen. Es werde am Ende isoliert und geschwächt dastehen. Die Sanktionen blieben für eine sehr lange Zeit in Kraft.

Am Ende zeigte sich Macron aber wenig optimistisch. Frankreich sei davon überzeugt, dass Putin die gesamte Ukraine einnehmen wolle, hieß es aus dem Èlysèe.

Auch der Kreml zeigt sich überzeugt, dass Russland seine militärischen Ziele erreicht. "Versuche, Zeit zu gewinnen, indem die Verhandlungen in die Länge gezogen werden, führen nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition", betonte Putin laut Kreml bei dem Gespräch.

Bei einer Sitzung seines Nationalen Sicherheitsrats erklärte der russische Präsident zudem, der Militäreinsatz verlaufe streng nach Zeitplan und Plan.

