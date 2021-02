Moskau-Besuch des Chefdiplomaten Borrell endet mit düpierter EU

Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland sei an einem Tiefpunkt angekommen. Das sagte der Außenbeauftragte der EU Josep Borrell schon im Vorfeld seiner Reise nach Moskau am Freitag. Die Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und der Umgang mit Oppositionellen haben die Gräben noch weiter vertieft. Entsprechend nachdrücklich trat Borrell deswegen Russlands Außenminister Sergej Lawrow gegenüber. Was vom ersten Besuch eines EU-Außenbeauftragten in Russland am Ende blieb, gleicht jedoch einem Scherbenhaufen. Die Anliegen der EU blitzten ab, doch nicht nur das: Mit der Ausweisung zahlreicher EU-Diplomaten düpierte Russland den Besuch des Chefdiplomaten Borrell.

Diplomaten wird Teilnahme an illegalen Protesten vorgeworfen

Der Grund für die Ausweisung soll mit den Demonstrationen für die Freilassung von Alexej Nawalny zusammenhängen. Den Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen wird vorgeworfen, an Protesten teilgenommen zu haben – illegalen Veranstaltungen, wie Russland betont. Aktivitäten wie diese seien nicht akzeptabel, erklärte das Außenministerium am Freitag. Josep Borrell gab an, erst während seines Besuchs von den Vorgängen erfahren zu haben und verurteilte den Vorstoß Russlands.

Merkel: Weitere Facette fernab von Rechtsstaatlichkeit

Dem schlossen sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) an. "Wir halten diese Ausweisungen für ungerechtfertigt und glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade zu beobachten ist", erklärte Merkel. Außenminister Maas sieht das Verhältnis zwischen Russland und Europa weiter beschädigt und schloss Gegenmaßnahmen nicht aus: "Sollte die Russische Föderation diesen Schritt nicht überdenken, wird er nicht unbeantwortet bleiben." Kritik kam auch aus Frankreich, Polen bestellte zudem den russischen Botschafter ein.

Wenige Tage zuvor wurde der Oppositionspolitiker Nawalny zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, gegen Bewährungsauflagen aus einer früheren Verurteilung verstoßen zu haben. Nawalny wurde umgehend nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er wegen eines in Russland verübten Giftanschlags behandelt wurde, festgenommen und in Untersuchungshaft überführt. Der Oppositionspolitiker bezeichnete seine Verurteilung als politisch motiviert. Für den Giftanschlag mache er Präsident Putin persönlich verantwortlich. Die Regierung in Moskau weist jegliche Vorwürfe von sich.

Deutschland will weiterhin an Nord-Stream-II festhalten

Die Festnahme Nawalnys und das Urteil am Dienstag lösten in Russland landesweite Proteste aus. Aus den USA und Teilen der EU wurde deswegen auch die Forderung laut, das umstrittene Pipeline-Projekt Nord-Stream-II zu überdenken, das russisches Gas auf direktem Weg nach Deutschland befördern soll. Spitzenpolitiker der EU pochten aber zuletzt auf die Trennung zwischen gemeinschaftlich europäischen und nationalstaatlichen Projekten. Zu letzteren zählt auch Nord-Stream-II, für dessen Erhalt sich gestern Abend auch Frankreichs Präsident stark machte. Emmanuel Macron erklärte, er stehe in enger Abstimmung mit Bundeskanzlerin Merkel und bekundete seine Solidarität bei dem Projekt.

Außenminister Lawrow erklärte unterdessen, eine weitere Verschlechterung der Beziehungen könne "unvorhersehbare Konsequenzen" nach sich ziehen. Die EU bezeichnete er als "unzuverlässigen Partner". Man sei in vielen Fragen uneins, zumindest hätten aber beide Seiten ihr Interesse an einem breiteren Dialog bekundet.

Weitere Sanktionen gegen Russland gelten als sicher

Was von dem Treffen zwischen Borrell und Lawrow bleibt, ist eine unveränderte diplomatische Schieflage. Ein verurteilter Oppositioneller, mehr als 11.000 festgenommene Demonstranten und die Ausweisung europäischer Diplomaten stehen der Androhung von möglichen Sanktionen gegenüber. Als wahrscheinliche Optionen gelten zwei Strafmaßnahmen: Das Einfrieren von in der EU vorhandenen Vermögenswerten von Akteuren, die schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen haben oder davon profitieren und darüber hinaus die Ahndung von Verstößen gegen das Chemiewaffenverbot.

Borrell unterstrich die Bedeutung der Rolle der EU als wichtigster Handelspartner Russlands und größte Quelle für Direktinvestitionen aus dem Ausland. Bei einem Außenministertreffen Ende Februar will die EU weitere Sanktionen gegen Russland diskutieren.