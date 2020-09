18.09.2020, 16:45 Uhr

Moria: Sind uns die Flüchtlinge egal? Possoch klärt!

Spätestens seit den Brandbildern ist das Flüchtlingslager Moria Thema in der Politik. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen – warum hat die EU nur zugeschaut? Was passiert jetzt mit den 12.000 obdachlosen Menschen auf Lesbos? Possoch klärt!