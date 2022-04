Mordwerkzeuge des Ukrainekriegs: Was das Völkerrecht verbietet

Das humanitäre Völkerrecht regelt, wie Kriege geführt werden sollten. Es geht darum, Leid zu begrenzen. Unter Soldaten, aber besonders in der Zivilbevölkerung. Militärische Führer müssen demnach Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung oder die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden. Und es gibt völkerrechtliche Verträge und Abkommen, die den Einsatz bestimmter Waffen in militärischen Konflikten regeln.

So sind zum Beispiel biologische und chemische Kampfstoffe verboten, seit über einem Jahr gilt auch ein Atomwaffenverbotsvertrag. So weit die Theorie. Im Kriegsfall werden jedoch viele Tabus gebrochen und auch Waffen verwendet, die laut UN-Waffenkonvention verboten sind. Seit den 2010er-Jahren hat ihr Einsatz wieder stark zugenommen - und auch der Ukrainekrieg wird zum Teil mit solchen besonders grausamen Tötungsmaschinen geführt.

Splitterbomben: Die verborgene Gefahr

Zum Beispiel sogenannte Glasminen, bekannt auch als Streu- oder Splitterbomben. Sie bestehen aus vielen kleinen Sprengkörpern, die sich beim Abwurf über einen großen Radius verteilen und Splitter enthalten, die beim Röntgen eines Verletzten nicht zu entdecken sind. Weil sie beim Aufprall nicht immer vollständig detonieren, liegen sie als hochexplosiver Abfall in der Gegend herum und werden zur tödlichen Gefahr vor allem für spielende Kinder.

Verstöße gegen das Völkerrecht bei beiden Kriegsparteien

Die USA werfen Russland vor, in der Ukraine Splitterbomben zu verwenden. Amnesty International hat nach eigenen Angaben Belege dafür, dass russisches Militär im aktuellen Konflikt Streubomben einsetzt - wie bereits früher in Syrien. Auch die Ukraine soll 2014 in der Auseinandersetzung mit Russland um den Donbas und die Krim Streumunition eingesetzt haben, wie Wenzel Michalski von Human Rights Watch damals in der Tagesschau anhand einer Analyse des Einschlagswinkels berichtete.

Im aktuellen Konflikt beschuldigt die Ukraine die russischen Angreifer, völkerrechtlich geächtete Vakuumbomben gezündet zu haben, die bei der Explosion der Umgebung schlagartig Sauerstoff entziehen und so bei Menschen schwerste innere Verletzungen verursachen. Nicht verifizierte Berichte gibt es auch über den Einsatz chemischer Kampfstoffe mithilfe von Drohnen.

Todbringende Teddybären

Eine weitere international geächtete Waffenart sind Antipersonenminen, die durch Berührung, Erschütterungen, Stolperdrähte oder Fernauslöser zur Explosion gebracht werden. Besonders perfide: sogenannte booby traps, Sprengfallen, die in Coladosen oder Teddybären versteckt werden, also explizit Kinder ins Visier nehmen.

Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr, Experte für Sicherheitspolitik und bekannt durch den Podcast "Sicherheitshalber", berichtet :

"Ich weiß mit Sicherheit, dass Antipersonenminen zum Einsatz kommen in der Ukraine, und zwar von beiden Seiten (…) auf den Listen, die die US Administration ausgibt, was alles an Ukraine geliefert wird, da finden sich immer wieder Antipersonenminen, zum Beispiel vom Typ Claymore." Frank Sauer, Politologe

Wer das Verbot von Minen unterzeichnet hat - und wer nicht

Im Vertrag von Ottawa ist nicht nur der Einsatz sogenannter Antipersonenminen verboten, untersagt sind auch Besitz und Weitergabe. Fast alle Staaten der Welt haben das Abkommen unterschrieben und ratifiziert, auch Deutschland. Nicht jedoch Russland und die USA.

Genau das ist ein wunder Punkt fast aller internationaler Vereinbarungen. Einzelne Staaten, oft Großmächte und selbst Hersteller von Kriegswaffen, boykottieren die Verträge und brechen Tabus.

A wie Apokalypse: das letzte Tabu

Das bisher größte Tabu ist der Einsatz von Atomwaffen - Putin hat im Ukraine-Konflikt schon mehrfach damit gedroht. Im Verteidigungsministerium in Berlin nimmt man das ernst. Oberst Ralf Feldotto, zuständig für weltweite Bedrohungsbeurteilung, urteilt: "Im Hinblick auf die Einsatzwahrscheinlichkeit würde ich sagen: Wir können es nicht ausschließen."

Dabei gibt es internationale Verträge, die Atomwaffen ächten. Russland aber hat – wie auch die meisten Nato-Staaten – den vor gut einem Jahr in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterschrieben. Und die Trump-Regierung ließ 2019 den INF-Vertrag (INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces) über die Abschaffung nuklearer Mittelstreckenraketen platzen. Dabei sei es gerade dieser Vertrag gewesen, sagt Sicherheitsforscher Frank Sauer, der Europa 30 Jahre vor einem Atomkrieg geschützt habe.

"Wir müssen mit großer Sorge darauf schauen, wie uns die Rüstungskontrolle zwischen den Fingern zerrinnt. Es gibt wenig Vertrauen und Bedürfnis, neue Verträge zu schließen. Wir leben in so einer Art Rüstungskontrollwinter" Frank Sauer

Immerhin gibt es auch in Zeiten wie diesen Kampagnen, die sich für neue und strengere Regeln in Konflikten einsetzen. Rund 100 Staaten und Organisationen kämpfen derzeit für ein Verbot von schweren Explosivwaffen in Wohngebieten. Bei einer Konferenz in Genf wurde gerade ein Abkommen für einen besseren Schutz bewohnter Gebiete vorbereitet.