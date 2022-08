Bundesgerichtshof bestätigt Urteile im Mordfall Lübcke

Die Urteile zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf alle dagegen eingereichten Revisionen.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte den Rechtsextremisten Stephan E. für die Tat im Januar 2021 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Den Mitangeklagten Markus H. hatte es wegen eines Waffendelikts schuldig gesprochen, aber vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen.

BGH sieht "keine Mängel" an Urteilssprüchen

Gegen die Urteile hatten sowohl der Generalbundesanwalt als auch die beiden Beschuldigten sowie die Nebenklage Revision eingelegt, wobei sie jeweils auf unterschiedliche Feststellungen des Oberlandesgerichts abzielten.

Der BGH wies indessen alle zurück. "Alle Rechtsmittel bleiben ohne Erfolg", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer. Es gebe "keine Mängel" in den von den Frankfurter Richtern getroffenen Feststellungen sowie Beweiswürdigungen.

Urteil gegen den Haupttäter ist rechtsfehlerfrei

Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Das Oberlandesgericht in Frankfurt verurteilte den Rechtsextremisten Stephan E. dafür wegen Mordes zu lebenslanger Haft, stellte die besondere Schwere der Schuld fest und behielt die Sicherungsverwahrung vor. Es ging davon aus, dass E. heimtückisch gehandelt und Lübcke aus rechtsextremer Gesinnung heraus erschossen hatte, da der Regierungspräsident auf einer Bürgerversammlung die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel nachdrücklich unterstützt hatte.

Der BGH bestätigte diesen Spruch, "Walter Lübcke war arg- und wehrlos. Er hatte gegen den tödlichen Angriff keine Chance", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer. "Das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt ist rechtsfehlerfrei, die Beweiswürdigung trägt den Schuldspruch. Auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung sind nicht zu beanstanden."

Auch Spruch gegen Mitangeklagten Markus H. bestätigt

Bestätigt wurde vom BGH auch das Urteil im Fall Markus H. Er war vom Oberlandesgericht Frankfurt lediglich zu einer Bewährungsstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt worden und nicht wie von der Bundesanwaltschaft angestrebt wegen Beihilfe zum Mord. Auch die Witwe Irmgard Braun-Lübcke und die beiden Söhne hatten sich gegen dieses Urteil gewandt. Der BGH wies jedoch sowohl die Revisionen der Bundesanwaltschaft als auch der Familie Lübcke zurück.

Der Vorsitzende Richter Schäfer verwies dabei darauf, dass die Beweiswürdigung der unteren Gerichtsinstanz hingenommen werden müsse, solange sie nicht widersprüchlich, unklar oder lückenhaft sei. Wenn das OLG gemeint habe, es gebe keine Beweise dafür, dass der Mitangeklagte Markus H. mit am Tatort war oder gar geschossen hätte, dann müsse der BGH das akzeptieren. Dessen Freispruch in Bezug auf den Mord sei also nicht zu kritisieren.

Freispruch zu Angriff auf Asylbewerber

Stephan E. wurde durch den BGH gleichzeitig von dem Vorwurf freigesprochen, 2016 einen Asylbewerber mit einem Messer hinterrücks angegriffen und schwer verletzt zu haben. Ein Mann aus dem Irak, der vermutet hatte, dass Stephan E. von hinten auf offener Straße mit dem Messer auf ihn eingestochen hatte, scheiterte mit seiner Revision.

Zwar wurde ein Messer bei E. gefunden, aber es gab eine Quittung, die den Kauf erst nach dem Attentat auf den Flüchtling belegte. Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass das OLG Frankfurt deshalb ohne Rechtsfehler den Beweis als nicht erbracht ansah und einen Teilfreispruch aussprach.