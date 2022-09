Mordfall Simone Strobel: Verhandlung in Australien verschoben

Wie australische Medien berichten, wurde der Prozess gegen den Hauptangeklagten im Mordfall Simone Strobel um sechs weitere Wochen verschoben. Zugleich hat die Würzburger Staatsanwaltschaft ein Rechtshilfe-Ersuchen an die australische Behörde gerichtet. Denn: Bislang sind in Würzburg keine Auslieferungsanträge oder konkrete Informationen über angebliche neue Beweise eingetroffen.

Polizei will Beweisaufnahme weiter vorbereiten

Eigentlich sollte am heutigen Mittwoch im australischen Lismore die gerichtliche Untersuchung im Mordfall Strobel beginnen. Doch die Verhandlung dauerte nicht lange: Der Richter erklärte, dass die Polizei weitere sechs Wochen für die Vorbereitung der Beweisaufnahme beantragt habe.

Die Verhandlung soll nun am 9. November stattfinden, berichten australische Medien. Der Angeklagte, der damalige Freund von Simone Strobel, war demnach nicht anwesend. Sein Anwalt erklärte, sein Mandant habe noch keine Anklageschrift erhalten und werde auch am 9. November nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen.

Unterfranke Ende Juli festgenommen

Wegen des Verdachts auf Mord und Behinderung der Justiz war der 42-jährige Unterfranke Ende Juli festgenommen und später auf Kaution wieder freigelassen worden. Er lebt inzwischen in Australien.

Der gebürtige Unterfranke soll seine damalige Freundin Simone Strobel 2005 nach bisherigen Ermittlungen in einem Campingwagen im australischen Lismore erwürgt oder erstickt haben. Danach soll er ihre Leiche unweit des Tatorts versteckt haben.

Unter Verdacht der Beihilfe zum Mord stehen zudem die Schwester des Hauptverdächtigen und ihr damaliger Freund. Beide leben noch in Unterfranken. Der Polizeichef von Lismore, Scott Tanner, hatte vor laufenden Kameras die Auslieferung der beiden gefordert.

Rechtshilfe-Ersuchen der Würzburger Justiz

Deshalb wartet man auch in Würzburg auf neue Erkenntnisse im Mordfall Strobel. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg, Tobias Knahn, dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage bestätigt, sind noch keine offiziellen Auslieferungsanträge oder konkrete Informationen über angebliche neue Beweise eingetroffen.

Deshalb habe man jetzt ein Rechtshilfe-Ersuchen an die australische Behörde gerichtet. "Wir wollen wissen, was Inhalt und Grundlage der Haftbefehle ist, also den aktuellen Stand der Ermittlungen", erklärt Knahn gegenüber dem BR. Bisher habe die Staatsanwaltschaft keinerlei Kenntnisse darüber, warum die beiden damaligen Reisebegleiter des Hauptverdächtigen und der getöteten Simone Strobel nach Australien ausgeliefert werden sollen.

Simone Strobel 2005 in Australien ermordet

Der Mord an Simone Strobel liegt 17 Jahre zurück. Die damals 25-jährige Erzieherin aus Unterfranken war 2005 während einer Australienreise mit ihrem Freund von einem Campingplatz in Lismore verschwunden. Ihre Leiche wurde Tage später unter Palmenwedeln in der Nähe des Campingplatzes gefunden.