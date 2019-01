Morde an Christen nehmen weltweit zu

Nordkorea belegt seit Jahren den ersten Platz im Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks "Open Doors". Auch das Treffen von Diktator Kim Jong Un mit US Präsident Trump habe daran nichts geändert: Christen werden in diesem Land des beispiellosen Personenkults an der freien Ausübung ihrer Religion nahezu vollständig gehindert, zigtausende Christen müssen Zwangsarbeit leisten und werden gefoltert.

Verhaftungen von Christen in China fast verzehnfacht

Auch in China steigt der Druck auf Gemeinden. Laut "Open Doors" wurden hier mehr Christen als in jedem anderen Land inhaftiert: 1.131 Verhaftungen - im Vergleich zu 134 im Vorjahr - belegen, dass Staat und Partei zunehmend Druck auf christliche Kirchen ausüben. Gottesdienste werden videoüberwacht, Pastoren in Umerziehungslager gesteckt.

In Indien befördert der Kurs der hindunationalistischen Regierungspartei die Gewalt gegen die christliche Minderheit. "Open Doors" dokumentiert in seinem Weltverfolgungsindex im vergangenen Jahr etwa 100 Angriffe auf Kirchen und auf 12.500 indische Christen. Zehn Menschen wurden wegen ihres Glaubens getötet. Weltweit waren es 4.136 Todesopfer und damit 50 Prozent mehr als im Vorjahr.