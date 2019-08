24.08.2019, 11:50 Uhr

Mord in Berlin-Moabit: Tatwaffe gefunden

Nach dem Mord in Berlin Moabit hat die Polizei die Tatwaffe sichergestellt. Am Samstag war ein Mann in einem kleinen Park niedergeschossen worden. Der Täter habe sich ihm von hinten genähert, berichten Zeugen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.