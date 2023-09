Mord an Tupac Shakur: Anklage nach 27 Jahren

Tupac Shakur war einer der erfolgreichsten US-Rapper der 90er-Jahre, verkaufte zig Millionen Platten. spielte Welthits wie "California Love" ein – und wurde nur 25 Jahre alt. Sein Mord konnte bis heute nicht geklärt werden. Nun aber, rund 27 Jahre später, ist erstmals ein Verdächtiger angeklagt worden.

Der Verdächtige ist der Polizei schon länger bekannt. Bereits im Juli wurde das Haus seiner Ehefrau durchsucht. Er hat seit Jahren immer wieder öffentlich erklärt, im Auto gesessen zu haben, aus dem 1996 auf den Rapper gefeuert wurde.

Am Freitag wurde der Mann nun verhaftet und von einem Geschworenengericht wegen Mordes angeklagt. Eine vorübergehende Freilassung auf Kaution lehnte die Justiz ab. Die Tat ist inzwischen länger her, als ihr Opfer am Leben war – und könnte nun endlich gelöst werden.

Die Anklage lautet auf Mord

Laut den Ermittlern hatte der Angeklagte damals zwar nicht selbst geschossen, er soll aber die Tatwaffe besorgt und den Mord angeordnet haben. Das könne mit dem eigentlichen Mord gleichgesetzt werden, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Las Vegas, Steve Wolfson, bei einer Pressekonferenz.

Der Verdächtige sei der Anführer einer mit Shakurs Umfeld verfeindeten Straßengang aus Los Angeles gewesen. Zu der Verhaftung hätten neue Informationen geführt, die erst 2018 aufgetaucht seien, so die Polizei.

Todesschüsse an der roten Ampel

Tupac Shakur hatte 1996 in seinem Auto auf dem Las Vegas Strip an einer roten Ampel gewartet, als aus einem anderen Fahrzeug das Feuer auf ihn eröffnet wurde. Der Rap-Star wurde viermal getroffen und starb sechs Tage später im Alter von 25 Jahren.

Der nunmehr Angeklagte selbst hatte in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich angegeben, er habe in dem weißen Cadillac gesessen, aus dem die Schüsse auf Shakur abgeschossen wurden. Er sei der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebe – so seine Aussage in Interviews und in einer Autobiografie. Die tödlichen Schüsse habe aber sein Neffe abgegeben, der zwei Jahre danach selbst bei einer Schießerei ums Leben kam.