Mont-Blanc-Gletscher droht einzustürzen – Straßen gesperrt

Weil sich ein schmelzender Gletscher rasant auf ein Tal in den italienischen Alpen zuschiebt, haben die Behörden zwei Straßen gesperrt. Ein Weg in einen Teil des "Val Ferret" nahe dem beliebten Urlaubsort Courmayeur werde vor allem von Besitzern von Sommerhäusern genutzt, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Niemand habe in Sicherheit gebracht werden müssen.

Gletscher rutscht 50 Zentimeter pro Tag

Der riesige Planpincieux-Gletscher auf dem Mont-Blanc-Massiv bewegt sich nach Angaben von Experten zuletzt bis zu 50 Zentimeter pro Tag voran. Ein Teil davon droht einzustürzen. Schuld ist offenbar eine Erwärmung durch den Klimawandel.

Warnung vor riesigen Eislawinen

Die Stiftung "Fondazione Montagna sicura" warnte vor Eislawinen am Gletscher. Wie die Nachrichtenagentur Ansa weiter berichtete, könnten dort rund 250.000 Kubikmeter Eis abbrechen.

"Solche Phänomene zeigen einmal mehr, wie das Gebirge wegen klimatischer Faktoren in einer Phase starken Wandels und deshalb besonders verletzlich ist." Stefano Miserocchi, Bürgermeister von Courmayeur, laut Ansa

Mont Blanc – der höchste Berg der Alpen

Die "Fondazione Montagna sicura" untersucht den Gletscher nach eigenen Angaben seit 2013. Der Mont Blanc ist mit 4.810 Metern der höchste Berg der Alpen. Er steht auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien.