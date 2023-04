"Monster-Sturmsystem": Mehrere Tote bei Tornados in den USA

Ein gewaltiges Sturmsystem im Süden und Mittleren Westen der USA hat tödliche Tornados entfaltet. Dabei kamen mindestens sieben Menschen ums Leben; die Zahl der Toten könnte noch steigen, denn das ganze Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht absehbar. Häuser und Einkaufszentren wurden zerstört, Fahrzeuge umgestürzt und Bäume entwurzelt. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Theater-Dach eingestürzt

In Belvidere in Illinois stürzte nach Angaben der Polizei das Dach des Apollo-Theaters während eines Heavy-Metal-Konzerts ein. Ein Mensch kam ums Leben, 28 wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Die erste Einschätzung sei, dass ein Tornado das Dach einstürzen ließ, teilte die Polizei in der rund 115 Kilometer nordwestlich von Chicago gelegenen Stadt mit. 260 Menschen seien in den Theater gewesen. Polizeichef Shane Woody beschrieb die Lage als "Chaos, absolutes Chaos".

In Sullivan County in Indiana kamen im Sturm drei Menschen ums Leben, wie der örtliche Katastrophenschutzdirektor Jim Pirtle in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP mitteilte. Mehrere Häuser seien beschädigt worden und mehrere Personen würden vermisst.

In der Region um Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, kam ein Mensch ums Leben und Dutzende wurden von einem der Tornados des "Monster-Sturmsystems" verletzt, berichteten die Behörden. Auch der Ort Wynne im nordöstlichen Arkansas wurde verwüstet. Zwei Menschen kamen hier ums Leben. Häuser wurden zerstört und Menschen in Trümmern eingeschlossen. Stadtratsmitglied Lisa Powell sagte: "Wynne ist zertrümmert... Häuser sind zerstört, Bäume auf den Straßen."

Präsident Biden vor Ort

Bestätigte Tornados wurden aus Iowa gemeldet. In Oklahoma fachte Wind Grasbrände an. In der Nacht brachen auch Tornados über Covington in Tennessee und Tripton County nördlich von Memphis herein und richteten schwere Schäden an, wie Behörden meldeten. Fast 90.000 Haushalte in Arkansas wurden von der Stromversorgung abgeschnitten, berichtete die Beobachtungsstelle "poweroutage.us".

Die republikanische Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders aktivierte 100 Mitglieder der Nationalgarde in Arkansas, um den örtlichen Behörden dabei zu helfen, die Situation zu bewältigen. Das Sturmsystem bedroht ein Gebiet im Süden und Mittleren Westen der USA, in dem 85 Millionen Menschen wohnen. Das zerstörerische Wetter ereignete sich, als Präsident Joe Biden in Mississippi ein Gebiet besuchte, das erst vor einer Woche von einem tödlichen Tornado getroffen worden war. Biden versprach dort Wiederaufbauhilfe.

Mehr "Superzellen-Gewitter" prognostiziert

Das Sturmzentrum des Nationale Wetterdienstes teilte mit, derart "intensive Superzellen-Gewitter" dürften insbesondere im Süden der USA häufiger werden, "während die Temperaturen in der Welt steigen". Schon für kommenden Dienstag wurde für dasselbe Gebiet das nächste große Sturmzentrum vorhergesagt.