Mörder von George Floyd muss über 22 Jahre hinter Gittern

Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd vor gut einem Jahr hat das zuständige US-Gericht in Minneapolis ein Urteil gefällt: Der frühere Polizist Derek Chauvin muss für 22 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Chauvin war Ende April von den Geschworenen in dem Prozess unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig befunden worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag.

Anwalt der Familie Floyd spricht von "historischem Urteil"

Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft. Der Anwalt der Familie Floyd, Ben Crump, sprach von einem "historischen Urteil", das die Angehörigen und das ganze Land "der Heilung einen Schritt näher" bringen werde.

Der weiße Polizist Chauvin hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der Schwarze wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Ein Handyvideo von Floyds Tod sorgte international für Schlagzeilen und löste in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze aus.

Angehörige von George Floyd brachen immer wieder in Tränen aus

Unmittelbar vor Verkündung des Strafmaßes sprach Chauvin Floyds Angehörigen sein "Beileid" aus. Er hoffe, die Familie werde "Frieden" finden. Mehr könne er wegen "zusätzlicher rechtlicher Angelegenheiten" nicht sagen.

Auch Floyds Angehörige wandten sich an das Gericht, darunter seine kleine Tochter. In einer Videobotschaft, die an ihren Vater gerichtet war, sagte sie: "Ich vermisse dich und liebe dich." Floyds Neffe, Brandon Williams, erklärte: "Unsere Familie ist für immer zerbrochen." Floyds Bruder Philonise sagte unter Tränen, er habe seit dessen Tod keine Nacht ruhig schlafen können, weil er von Alpträumen geplagt sei und den gewaltsamen Tod seines Bruders immer und immer wieder vor sich sehe.

Chauvins Mutter von dessen Unschuld überzeugt

Floyds anderer Bruder Terrence forderte im Gerichtssaal die Höchststrafe für Chauvin - und wandte sich an den ehemaligen Polizisten: "Warum? Was haben Sie sich gedacht? Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie ihr Knie auf dem Nacken meines Bruders hatten?"

Chauvins Mutter beteuerte dagegen vor Gericht, ihr Sohn sei unschuldig. "Mein Sohn ist ein guter Mann", sagte Carolyn Pawlenty mit bebender Stimme. "Ich habe immer an deine Unschuld geglaubt und werde dabei nie ins Wanken geraten." Bei guter Führung könnte Chauvin Experten zufolge nach Zweidrittel der nun verhängten Haft auf Bewährung freikommen, also nach 15 Jahren.