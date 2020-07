Möglicherweise Glas im Reis: "Uncle Ben's"-Produkt zurückgerufen

Mars Food ruft einige Chargen seiner Reisprodukte zurück. In den Packungen der Marke "Uncle Ben's Express Natur-Reis Basmati" könnten sich möglicherweise Glassplitter befinden.

Auch Reis, der 2021 abläuft, womöglich betroffen

Wie das Unternehmen mit Sitz in Verden am Montag mitteilte, sind 220-Gramm-Packungen mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen: 17.11. und 18.11. sowie 8.12.2020. Auch Packungen, die 2021 ablaufen, könnten Glas enthalten. Die Haltbarkeitsdaten sind in diesem Fall: 8.1., 19.1., 1.2., 2.2., 2.3., 3.3., 16.3., 3.5., 24.5., 25.5., 15.6., 16.6. und 19.7..

Verbraucher, die Packungen mit einem dieser Daten gekauft haben, werden gebeten, sich an den Kundenservice zu wenden.

Unternehmen will Haltung gegen Rassismus zeigen

Der Konzern Mars hatte erst vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als erklärt wurde, man wolle "Uncle Ben's" "weiterentwickeln". Das Markenzeichen des Produkts zeigt den Kopf eines älteren schwarzen Mannes mit weißen Haaren - doch der steht aktuell auf der Kippe. Mars hat angekündigt, sich darum bemühen zu wollen, rassistische Vorurteile und Ungerechtigkeiten zu beenden. Wie genau das geschehen soll, wurde aber noch nicht erklärt.