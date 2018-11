Mögliche Niederlage für Petry im AfD-Streit um Markenrechte

Im Markenstreit mit ihrer Ex-Partei AfD muss Frauke Petry mit einer Niederlage rechnen. Das Landgericht München I hat am Dienstag angedeutet, dass die ehemalige AfD-Chefin ihre angemeldete Marke "Die Blaue Partei" wohl löschen muss. Das Urteil in der Sache soll allerdings erst in rund zwei Monaten fallen.

AfD war zwei Wochen eher dran

Petry hatte nach ihrem Austritt aus der AfD "Die blaue Partei" gegründet und den Schriftzug als Logo beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet. Am 14. Oktober 2017 hatte sie die Eintragung der Marke "Die Blaue Partei" beantragt. Die AfD war mit ihrer Marke "Die Blauen" schneller und hatte sie bereits am 27. September 2017 anmeldet - rund zwei Wochen vor Petry.

AfD mahnte Petry ab

Die Partei verlangt nun von Petry, ihre Marke zu löschen und hat sie entsprechend abgemahnt. "Wir sehen nach unserer Vorberatung eine Verwechselungsgefahr nach Markengesetz für gegeben", sagte die Richterin in München. Damit bestehe die Voraussetzung, die Marke löschen zu lassen. Das Urteil ist für den 29. Januar 2019 terminiert.

Petry verließ AfD nach der Bundestagswahl 2017

Petry hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl 2017 AfD-Fraktion und Partei verlassen, sie sitzt nun als fraktionslose Abgeordnete im Parlament. Petry hatte "Die Blaue Partei" gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten Marcus Pretzell, und einigen Mitstreitern gegründet. Im sächsischen Landtag bilden Petry und vier weitere Ex-AfDler die Blaue Gruppe. Im Bundestag gehört außer Petry nur der frühere AfD-Abgeordnete Mario Mieruch zu den Blauen.

Weder Petry noch AfD zur Verhandlung erschienen

Petry selbst war nicht zur Verhandlung in München erschienen, auch die AfD ließ sich nur durch einen Anwalt vertreten. Beide Seiten verzichteten vor Gericht darauf, ihre Sicht der Dinge noch einmal zu erläutern.