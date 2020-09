Mögliche Auslieferung an USA: Assange-Prozess wird fortgesetzt

Wahrscheinlich wird es laut vor dem Zentralen Strafgerichtshof in London. Denn die Unterstützer von Julian Assange haben ihr Kommen schon angekündigt. "Es kann nur eine Entscheidung geben: Keine Auslieferung", so lautet ihr Schlachtruf.

Reporter ohne Grenzen will noch vor Beginn der Anhörungen der britischen Regierung eine Petition übergeben, in der mehr als 80.000 Unterzeichner fordern, Assange nicht an die USA zu überstellen. Reporter ohne Grenzen und viele andere Assange-Unterstützer halten die juristische Verfolgung des WikiLeaks-Gründers für politisch motiviert.

"Assange war das egal"

2010 veröffentlichte WikiLeaks Videos und Hunderttausende geheime Dokumente von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan. Damit gelangten auch Informationen über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen an die Öffentlichkeit.

"Es war offensichtlich ein gewaltiger Verstoß gegen die Wahrung von Staatsgeheimnissen. […] Man veröffentlicht nicht einfach unverantwortlich Dinge, die unserer nationalen Sicherheit schaden. Ich glaube, Assange war das alles egal." Leon Panetta, ehemaliger CIA-Direktor, in der ARD

Assange hatte das Material von einem IT-Spezialisten der US-Armee erhalten. Diese Quelle wurde später enttarnt, es war Bradley - heute Chelsea - Manning. Die US-Justiz wirft Assange vor, Manning nicht nur dabei geholfen zu haben, geheimes Material zu veröffentlichen, sondern ihm auch Tipps gegeben zu haben, wie er beim Hacken unentdeckt bleibt.

Für seine Anhänger lediglich ein Journalist

Assange hat sich nach Ansicht der US-Justiz damit der Verschwörung und Spionage schuldig gemacht. Aus Sicht seiner Anhänger und Verteidiger ist er dagegen lediglich ein Journalist, dem Informationen zugespielt wurden, die er dann veröffentlicht und mit denen er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Sie sehen die Presse- und Meinungsfreiheit bedroht.

Zum Auftakt des Verfahrens im Februar hatte eine Demonstrantin ihr Engagement so begründet: "Wir sind hierher gekommen, um Assange zu unterstützen, weil seine Auslieferung an die USA ein gefährlicher Präzedenzfall wäre. Denn wir glauben, wenn er an die USA ausgeliefert wird, öffnet das eine Tür. Und dann könnten auch andere von uns, die über Kriegsverbrechen reden wollen, ausgeliefert werden."

Kaum Besuch im Gefängnis

In den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Gefängnis und Isolationshaft. Seinem Vater John Shipton zufolge hat Assange inzwischen 15 Kilo an Gewicht verloren und ernstzunehmende Angstzustände.

Wegen der Corona-Pandemie durfte Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in den letzten Monaten so gut wie keinen Besuch empfangen. Vor seiner Inhaftierung hatte er bereits sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt, um einer Auslieferung an Schweden und möglicherweise von dort an die USA zu entgehen.

Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte damals einen internationalen Haftbefehl gegen Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung erlassen. Dieses Verfahren wurde inzwischen eingestellt.