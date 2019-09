Mögliche Amtsenthebung Trumps: Demokraten starten erste Schritte

Die US-Demokraten haben in der Ukraine-Affäre eine Untersuchung zu einem etwaigen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump angekündigt. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, erklärte am Dienstagabend in Washington, Trump habe seine verfassungsmäßigen Pflichten verletzt.

Trump kritisierte die Demokraten scharf. "So ein wichtiger Tag bei den Vereinten Nationen, so viel Arbeit und so viel Erfolg und die Demokraten mussten ihn absichtlich ruinieren und herabsetzen", twitterte Trump: "So schlecht für unser Land!"