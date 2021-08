Mödlareuth: Wie eine Mauer die Menschen prägt

Schon 1952 legte das SED-Regime entlang der Grenze schwer zugängliche Sperrbezirke an. Selbst die Bauern durften ihr Tagwerk nur noch unter strenger Aufsicht der Nationalen Volksarmee (NVA) verrichten. So habe es beispielsweise die Vorgabe gegeben, dass zwar Kartoffeln, aber kein Mais angebaut werden durfte, sagt Lebegern. Denn in Maisfeldern hätte sich ja ein potenzieller Flüchtling besser verstecken können.

Familienbesuche zwischen Ost und West nur noch schwer möglich

Und was die Grenze mitten im Dorf für das Familienleben bedeutete, schildert Robert Lebegern anhand der Geschichte der beiden inzwischen verstorbenen Brüder Max und Karl Goller: Nur weil sie Rentner waren, hatten sie vom SED-Regime überhaupt Besuchsgenehmigungen bekommen. Einen Grenzübergang gab es aber in Mödlareuth nicht. Also musste der Bruder aus dem Thüringer Teil erst mit dem Bus über Schleiz nach Plauen fahren, dann mit dem Zug nach Hof, dann von Hof wieder mit dem Bus auf die bayerische Seite Mödlareuths. Und das, obwohl zwischen den beiden Häusern nur 80 Meter Luftlinie lagen, sagt Lebegern.

Kinder durften nicht mehr in die Schule hinter der Mauer

Das Leben änderte sich durch die Grenze schlagartig für alle in Mödlareuth. Siegfried Seidl lebt im Westteil, die Schule war aber auf der anderen Seite des Tannbachs, im Osten. Seidl hatte im Frühjahr 1952 eigentlich nur noch wenige Wochen bis zum Ende seiner Volksschulzeit. Aber von einem Tag auf den anderen Tag habe er nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Dass er bis heute kein Entlassungszeugnis hat, nimmt der 83-Jährige inzwischen mit Humor.

Teilung prägt die Menschen in Mödlareuth bis heute

Ganz Mödlareuth ist quasi ein Museum. 13. August, 3. Oktober, 9. November: Zu jedem Jahrestag tauchen Journalisten mit Kameras und Mikrophonen auf. Das ist den meisten Mödlareutherinnen und Mödlareuthern inzwischen zu viel. Und zwar aus guten Gründen, wie Robert Lebegern erklärt. Er hat zahlreiche Zeitzeugen-Interviews geführt und erlebt, wie Menschen in Tränen ausbrechen, wenn die Erinnerungen an die Details der Teilung oder an den Mauerfall wieder hochkommen.

Dorf ist immer noch geteilt - doch nicht mehr in den Köpfen

Bis heute ist das Dorf zweigeteilt – die Ost-Hälfte gehört zu Thüringen, die West-Hälfte zu Bayern. Das bedeutet verschiedene Postleitzahlen, verschiedene Telefonnummern, unterschiedliche Schulferien. Doch eine Grenze in den Köpfen – die gebe es nicht, sagt Karin Mergner stellvertretend für ihre Nachbarn dies- und jenseits des Tannbachs.

Es gibt kein Ost und kein West mehr. Wir feiern miteinander, stellen den Maibaum gemeinsam auf, haben zusammen Bibelstunden. Karin Mergner aus Mödlareuth

Mauer zieht Besucher aus der ganzen Welt ins Dorf

Und ihrer Rolle im Weltgeschehen sind sich die Menschen in Mödlareuth durchaus bewusst. Darum haben sie gleich nach der Grenzöffnung dafür gesorgt, dass die Mauer nicht komplett abgerissen wurde. Anders als in weiten Teilen Berlins ist darum der Irrsinn der innerdeutschen Teilung noch heute in Mödlareuth greifbar. Mitten im Dorf stehen noch fast 100 Meter der Betonmauer. Sie ist das Herzstück des Deutsch-Deutschen Museums und zieht jährlich rund 80.000 Besucher aus der ganzen Welt in das kleine Dorf.

Langer Weg zum modernen Neubau des Museums

Die Infrastruktur des Museums ist für dieses große Interesse nicht ausgelegt,, die grenzüberschreitenden Schüler-Seminare finden provisorisch in Containern statt. Nach jahrzehntelangen Diskussionen haben sich der Bund und die Länder Bayern und Thüringen auf die Finanzierung eines modernen Neubaus geeinigt. Voraussichtlich im Jahr 2025 soll das für rund 15 Millionen Euro renovierte Museum fertig sein.