Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist gestorben

Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in seinem Appartement in Paris, wie das Modehaus Chanel bekanntgegeben hat. Lagerfeld, 1933 in Hamburg geboren, begann seine Laufbahn in der französischen Modewelt Mitte der 1950er-Jahre in Paris, wo er bei verschiedenen Modefirmen beschäftigt war. Seit 1983 fungierte er als Kreativdirektor bei Chanel.

Schwarze Sonnenbrille, weißer Mozartzopf

Zu Lagerfelds Markenzeichen gehörten ein weiß gepuderter Zopf, ein hochstehender Kentkragen und dunkle Sonnenbrillen. Seine Mode war elegant, minimalistisch und innovativ. Lagerfeld hat klassische Formen erneuert und "Looks" geschaffen. Er schickte die schönsten Models über die Laufstege, darunter Claudia Schiffer und Inès de la Fressange.

Schon länger Spekulationen über Lagerfelds Gesundheitszustand

Spekulationen um den Gesundheitszustand Lagerfelds gab es seit Monaten. Der Modeschöpfer war bereits bei den Pariser Haute Couture-Schauen für das Frühjahr/Sommer 2019 Ende Januar nicht aufgetreten – zum ersten Mal in seiner gesamten Laufbahn als Kreativdirektor von Chanel. Lagerfeld sei müde gewesen, lautete das offizielle Statement des Modehauses.

Anfang Februar meldete sich Lagerfeld per Videobotschaft bei seinen Fans und wirkte sehr angeschlagen, es galt daher als zweifelhaft, ob der Modezar zur Mailänder Fashion Week anreisen würde, wo am Donnerstag die Show des römischen Modehauses Fendi ansteht. Lagerfeld ist seit 1965 Kreativdirektor bei Fendi.