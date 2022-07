Moderatorin ohnmächtig - Britisches Premier-Duell abgebrochen

Während eines TV-Duells zwischen den Kandidaten für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson ist am Abend die Moderatorin ohnmächtig geworden. Rishi Sunak und Liz Truss, die beide in die Downing Street einziehen wollen, debattierten in der Sendung von TalkTV, als ein krachendes Geräusch zu hören war. Die Kamera war gerade auf Truss gerichtet, die zusammenzuckte und "Oh mein Gott" sagte, bevor die Übertragung unterbrochen wurde.

Arzt rät von Fortsetzung der Debatte ab

TalkTV teilte wenig später mit, die Moderatorin Kate McCann sei während der Sendung in Ohnmacht gefallen. Es gehe ihr gut, aber ihr sei vom Arzt geraten worden, die Debatte nicht fortzusetzen. Die Diskussion wurde von der Boulevardzeitung "The Sun" und TalkTV veranstaltet, die beide im Besitz des Medienunternehmers Rupert Murdoch sind. McCann, politische Redakteurin bei TalkTV, sollte eigentlich an der Seite von Harry Cole von der "Sun" moderieren, er wurde aber heute positiv auf das Coronavirus getestet und sagte deshalb ab.

TV-Duell nach einer halben Stunde abgebrochen

Der Zwischenfall ereignete sich etwa eine halbe Stunde nach Beginn der einstündigen Debatte, in der Truss und Sunak über die Steuerbelastung, Unterstützung für Familien, die mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, und die Finanzierung des nationalen Gesundheitsdienstes stritten.