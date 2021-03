Modellversuch in Tübingen: "Öffnen mit Sicherheit" - so läuft's

Modellstadt Tübingen: Seit knapp einer Woche geht in der Universitätsstadt, was vielerorts in Deutschland noch undenkbar ist. Mit dem Projekt "Öffnen mit Sicherheit" wird schrittweise gelockert. So soll die Gastronomie soweit wie möglich öffnen dürfen, Einkaufen sowie Kino- und Theaterbesuche wieder ermöglicht werden. Die Voraussetzung dafür ist ein negatives Schnelltestergebnis.

Menschen nehmen Projekt in Tübingen sehr gut an

Um das zu ermöglichen, gibt es flächendeckende, präventive Schnellteststationen in Tübingen – an insgesamt acht Stellen in der Stadt. Das Angebot kommt an, es bilden sich sogar hin und wieder Schlangen an den Stationen. Dabei seien die Menschen aber sehr diszipliniert, sagt Daniela Harsch, Bürgermeisterin von Tübingen - und glücklich, Dinge des Alltags wieder wahrnehmen zu können.

Etwa 600 bis 800 Tests werden in Tübingen derzeit täglich an jeder Station durchgeführt, und jeden Tag werden es etwas mehr. Nur sehr wenige Tests waren bislang positiv. Die betroffenen Personen müssen dann einen PCR-Test machen, um das positive Schnelltest-Ergebnis überprüfen zu lassen.

Negativer Schnelltest bringt ein Stück Freiheit zurück

Doch wer negativ getestet wurde, bekommt ein Stück Freiheit zurück, mit dem sogenannten "Tübinger Tagesticket". Das muss dann zum Beispiel beim Shoppen den Verkäuferinnen und Verkäufern vorgezeigt werden oder ist Voraussetzung für einen Kino- oder Restaurantbesuch. Und die Inzidenzwerte geben den Tübingern bislang recht. Durch die schrittweisen Lockerungen sind die Zahlen nicht gleich wieder explodiert. Der Inzidenzwert für die Stadt liegt etwa bei 30, im Landkreis bei rund 70, sagt Daniela Harsch.

Corona-Lockerungen: Modellversuch könnte Vorbild werden

Das Konzept, das weitreichende Corona-Lockerungen erlauben soll, erregt mittlerweile bundesweites Interesse. Denn wenn es Tübingen mit seinen verantwortungsbewussten und gesteuerten Lockerungen tatsächlich gelingt, ein bisschen Normalität in den Alltag zurückzubringen, ohne dass die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen, könnte das Modell ein Vorbild für ganz Deutschland werden.

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist von dem Konzept überzeugt. Im B5-Interview spricht er sich für mehr Schnelltests und einhergehenden Lockerungen aus.