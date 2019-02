Mobilität: Deutsche Autoindustrie fährt der Zukunft hinterher

Bio-Kraftstoffe vor ungewisser Zukunft

Bio-Kraftstoffe seien in Deutschland zehn Jahre nach dem Start des Treibstoffs E10 mit Bio-Beimischung fast gar nicht mehr im Einsatz, so Knie, allenfalls Biogas könne eine Rolle spielen, wenn es zu einer guten Kooperation zwischen Autoherstellern und Gasanbietern käme - das sei bisher aber nicht der Fall gewesen. Eine Gewinnung von Biogas in großem Maßstab sei ökologisch immerhin vertretbar, während andere Bio-Kraftstoffe schnell zum Anbau von Monokulturen führen könnten, was ökologisch keine Vorteile bringe.

Für wahrscheinlich hält Knie deshalb, dass künftig Benziner, Diesel, Elektroautos und Autos mit Wasserstoffzellen nebeneinander fahren.