Mobilfunkabdeckung in Bayern immer besser – Land hinkt hinterher

Die weißen Flecken bei der Mobilfunkabdeckung in Bayern werden immer weniger. Nur noch in sehr dünn besiedelten Gegenden könne man per Handy immer noch nicht einmal telefonieren, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Er wolle aber weder "etwas schön reden, noch schlecht reden."

Denn, dass mittlerweile 99 Prozent aller bayerischen Haushalte LTE hätten, das sei ein "sehr ordentlicher Fortschritt". Auf die Fläche gesehen verfügen laut Aiwanger immerhin 94 Prozent der bayerischen Flächen mit 4G über schnelles, mobiles Internet.

Fördergeld reicht für 260 neue Mobilfunkmasten

Dabei sei die Ausgangslage bei der Netzversorgung im Jahr seines Amtsantritts 2018 schwierig gewesen, so Aiwanger. Und das Jahr 2020 ein "verlorenes Jahr", weil man alle Mitarbeiter aus dem Netzabbau "abkommandieren" habe müssen, um die Corona-Soforthilfen des Wirtschaftsministeriums zu bearbeiten.

Jetzt laufe das Förderwesen wieder normal: In 900 der bayernweit 2.000 Gemeinden gebe es noch "weiße Flecken" – aber immer mehr Kommunen beantragen Fördermittel, sagt Aiwanger. Demnach stünden 130 Millionen Euro Fördergelder bereit für 260 Mobilfunk-Masten, jeder einzelne werde mit 500.000 Euro Landesmitteln bezuschusst.

Nach vier Jahren Förderprogramm: Erster Mast steht am 2. Mai

Immerhin 92 der 2.000 bayerischen Gemeinden hätten bereits Förderbescheide erhalten, 58 würden demnächst verschickt, freut sich Aiwanger. Der erste so geförderte Mast soll am 2. Mai im oberfränkischen Rehau eingeweiht werden.

Noch mehr freut sich der FW-Wirtschaftsminister aber darüber, dass es durch "sanften Druck" auf die privaten Mobilfunkbetreiber gelungen sei, dass diese rund 450 Mobilfunkmasten auf eigene Kosten bauen. "Wenn dann noch bayerisches Geld übrig bliebe, das wäre schön", so Aiwanger im Landtag.

Grüne fordern schnellere Genehmigung

Benjamin Adjei von den Grünen findet zwar auch, dass es mit dem Mobilfunk in Bayern besser wird. Im Vergleich mit dem Flächenland Nordrhein-Westfalen bestehe jedoch noch Nachholbedarf. Statt 94 Prozent hätten dort 97 Prozent der Fläche 4G-Internet. Außerdem müsse der Freistaat jetzt vor allem die Genehmigungsverfahren für Funkmasten beschleunigen, fordert Adjei.

Dabei sollten – ohne langwierige Baugenehmigungsverfahren – bis zu 15 Meter hohe Funkmasten auch innerorts leichter und schneller genehmigt werden. Schließlich brauche man höhere Masten, so Adjei, wenn sich drei Mobilfunk-Anbieter einen Funkmasten teilen sollen.

SPD: Mehr Bandbreite für Digitalisierung

Für Annette Karl von der SPD mangelt es auf dem Land vor allem noch an der nötigen Bandbreite, also der Stärke der Netze. Dabei brauche gerade der von Abwanderung und Überalterung bedrohte ländliche Raum gutes, schnelles Internet. Auch für die weitere Digitalisierung mit Online-Shopping oder Telemedizin, wenn man zu weit entfernt vom Arzt- oder Facharzt wohnt, so Karl. Denn wolle man etwa Röntgen- oder andere Bilder vom Tablet an einen Arzt übermitteln, dann brauche man eine hohe Bandbreite.

Als Hausaufgabe mitgenommen hat Wirtschaftsminister Aiwanger auch, dass die Mobilfunkversorgung in Bahnen, S-Bahnen und entlang der Straßen noch besser werden muss. Auch für einfachere Förderprogramme setzten sich Abgeordnete aller Parteien ein. Schließlich sollten es Kommunen so einfach wie möglich haben, Staatsgelder für den Mobilfunkausbau zu beantragen.