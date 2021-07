Mobiler Einzelhändler: Autonom fahrender Kiosk für Passanten

So soll die Zukunft im deutschen Einzelhandel aussehen. An immer mehr Orten in Deutschland testen große Handelsketten wie Edeka, Rewe oder Tegut zurzeit neue Wege, ihre Läden angesichts des boomenden Online-Handels zukunftsfähig zu machen.

Selbst fahrender Kiosk verkauft an Passanten

In Köln testen Rewe und Vodafone den nach ihren Angaben "europaweit ersten autonom fahrenden Kiosk". Ohne Fahrer oder Verkäufer soll das Snackmobil im Kölner Gewerbecampus Carlswerk Passanten und Büroarbeiter auf Wunsch mit Snacks, Süßigkeiten und Getränken versorgen. Wer Hunger oder Durst hat, braucht nur zu winken, schon unterbricht der rollende Kiosk seine Dauerschleife und der Kunde kann einkaufen. Bezahlt wird kontaktlos - beispielsweise mit dem Smartphone. Aktuell wird der Kiosk noch von einem Betreuer begleitet, später soll er dann ins "echte" Leben.

Einkaufen ohne Kasse: App registriert Waren und bucht Geld ab

Fast alle großen deutschen Handelsketten suchen inzwischen nach Konzepten für den Supermarkt der Zukunft. Rewe testet unter der Bezeichnung "Pick & Go" in einer kleineren Filiale in Köln bereits das Einkaufen ohne Kasse. Die Kunden müssen sich beim Betreten des Geschäfts per App einchecken, packen die gewünschten Artikel dann einfach ein und gehen wieder. Kameras, Sensoren und Computer registrieren selbstständig, was eingepackt wird, erstellen die Rechnung und buchen das Geld ab.

Supermarkt als Tiny-Store ohne Personal

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka testet am Bahnhof im baden-württembergischen Renningen einen automatisierten Tiny-Store, der ohne Verkaufspersonal auskommt und rund um die Uhr geöffnet ist. Per App oder Touchscreens werden die Waren bestellt und in dem winzigen Laden von Greifrobotern in zwei Container-große Lagereinheiten zusammengestellt. Der Kunde kann sie unabhängig von Ladenöffnungszeiten abholen.

Online-Lebensmitelhandel boomt in der Pandemie

Gut 60 Jahre nach dem Beginn der Einführung von Selbstbedienungs-Supermärkten in Deutschland braucht der Einzelhandel neue Ideen. Schließlich ist die Konkurrenz nur noch einen Mausklick entfernt. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln hat in der Corona-Pandemie einen kräftigen Schub bekommen und seine Umsätze fast verdoppelt.

Beim Online-Ankauf fällt das Anstehen an der Kasse weg, das viele Kunden als lästig und zeitraubend empfinden, was auch eine neue Studie eines Handelsforschungsinstitutes zeigt. Demnach sei etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, der Supermarkt der Zukunft solle keine Kassen mehr haben und rund um die Uhr geöffnet sein.