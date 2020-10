"Mobile Briefmarke": Digitalisierung bei Post und DHL

Ende 2020 führen Deutsche Post und DHL die sogenannte "Mobile Briefmarke" ein. Kundinnen und Kunden können dann ihr Porto per App anfordern und bezahlen. Das Prinzip löst das bislang genutzte "Handyporto" ab, welches ähnlich funktioniert hat, bei dem jedoch für jede Sendung ein Aufschlag berechnet wurde. Die Mobile Briefmarke verursacht keine zusätzlichen Kosten und funktioniert per App statt per SMS.

Zahlencode an Stelle von Briefmarke

Kundinnen und Kunden können per App das Porto für ihre Sendung anfordern und sofort online bezahlen. Anschließend wird ein numerischer Code direkt auf das Smartphone gesendet. Dieser Code wird handschriftlich oben rechts auf den Brief geschrieben, dort wo normalerweise die Briefmarke klebt. Der Brief kann dann sofort eingeworfen oder versandt werden.

Digitalisierung auch für Auslands-Sendungen

Für Pakete gibt es die "Mobile Paketmarke" bereits. Nachdem das Porto online bezahlt wurde, erhält man per App einen QR-Code, welchen man in der Filiale, beim Postboten oder bei der Packstation vorzeigen muss. Anschließend wird ein Versandbeleg gedruckt und das Paket wird dann von der Filiale versandt, oder vom Postboten an der Haustür direkt mitgenommen. Diese "Mobile Paketmarke" soll es in Zukunft auch für Sendungen ins EU-Ausland geben.

Gute Nachrichten für Briefmarkensammler

Die Mobile Briefmarke bedeutet aber nicht das Aus für herkömmliche Briefmarken. Doch auch bei diesen soll sich bald etwas ändern: Briefmarken werden in Zukunft mit einem Matrix-Code versehen, der es ermöglicht, Briefe nachzuverfolgen wie es bereits bei Paketen der Fall ist. Zudem werden die Briefmarken durch den Code fälschungssicher und können nicht mehrfach verwendet werden.