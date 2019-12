Chlorpyrifos - Endgültiges Aus für umstrittenes Pestizid?

Vor allem in importierten Mandarinen, Orangen oder Grapefruits werden immer wieder Rückstände von Chlorpyrifos gefunden – auch in Deutschland, obwohl das Pestizid hierzulande nicht zugelassen ist. Chlorpyrifos ist hochumstritten, weil es die Entwicklung des kindlichen Gehirns bereits im Mutterleib schädigen soll. Das zeigen zahlreiche Untersuchungen, unter anderem eine Langzeit-Studie der US-amerikanischen Columbia University. Sie belegt, dass Babys, die im Mutterleib Chlorpyrifos ausgesetzt waren, einen geringen Intelligenzquotienten aufweisen oder an Aufmerksamkeitsstörungen leiden.

Aus für Chlorpyrifos?

Die oberste europäische Lebensmittelbehörde, EFSA, hatte wegen Gesundheitsgefahren im Sommer eine vorläufige Empfehlung zum Verbot der Substanz ausgesprochen. Die Behörde ist für die Risiko-Bewertung von Pestiziden in der EU zuständig. Chlorpyrifos ist erstmals 2006 in Europa zugelassen worden. Seitdem wurde die Erlaubnis mehrmals verlängert. Doch nach einer Neu-Bewertung erfülle es nun nicht mehr die Kriterien für eine Zulassung, heißt es in dem EFSA-Statement vom Sommer.

Kommt das Verbot?

Auf dieser Grundlage fordert die Europäische Kommission nun alle Mitgliedsstaaten auf, über das mögliche Verbot von Chlorpyrifos abzustimmen. Insidern zufolge wollen sich die meisten Länder für ein Verbot aussprechen. Zu den Abweichlern könnten nach Informationen eines Recherchenetzwerks, zu dem auch BR, SZ und die französische Tageszeitung Le Monde gehören, die sogenannten "Zitrus-Staaten" zählen - sprich Spanien, Griechenland, Italien und Portugal. Hier werden besonders viele Zitrusfrüchte angebaut. Für ein Verbot ist eine sogenannte qualifizierte Mehrheit nötig. Das heißt, 15 Mitgliedsstaaten müssen dafür stimmen. Diese wiederum müssen 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten.

Stunde der Lobbyisten

Angesichts des drohenden Verbots von Chlorpyrifos machen Hersteller und ihre Anwälte Druck auf die Europäischen Behörden. Das zeigen Dokumente, die BR, SZ und Le Monde vorliegen.

So hat sich das amerikanische Unternehmen Corteva, das im Juni aus der Fusion von Dow, dem Erfinder des Produkts, und Dupont entstand, in einem Brief an alle europäischen Zulassungsbehörden gewandt. Darin bestreitet Corteva die neurotoxische Wirkung von Chlorpyrifos und den negativen Einfluss auf das Gehirn von Mensch und Tier. Auf Anfrage des BR teilt der Hersteller mit, man sei "grundsätzlich nicht" mit den Schlussfolgerungen der EFSA und den Vorschlägen der Europäischen Kommission für ein Verbot einverstanden. Weiter sei Chlorpyrifos in rund 80 Ländern zugelassen und gründlich untersucht.

Ein anderer Chlorpyrifos-Hersteller ließ der EFSA und der Kommission über eine internationale Anwaltskanzlei mitteilen, dass die EFSA-Empfehlung den Ruf des Wirkstoffs beschädige und die wirtschaftlichen Interessen des Herstellers unterlaufe. Man solle die Information unverzüglich von der Webseite der EFSA entfernen.

Schon in der Vergangenheit: Unstimmigkeiten bei der Zulassung

Dass die EFSA ein Verbot vorschlägt, hat eine Vorgeschichte: Wissenschaftler aus Dänemark und Schweden haben im Herbst 2018 auf gravierende Unstimmigkeiten im Zulassungsprozess hingewiesen. Sie hatten die Rohdaten einer bisher unveröffentlichten Studie des Herstellers von Chlorpyrifos einsehen können, die Teil des Zulassungsantrags war. Den Wissenschaftlern zufolge geht aus den Daten hervor, dass Chlorpyrifos in Tierversuchen den Aufbau des Gehirns schon bei geringer Dosis schädigt. Dieser gefährliche Effekt aber taucht im Fazit der Herstellerstudie von 1998 nicht auf. BR Recherche machte das öffentlich.

Zuvor waren diese gravierenden Gesundheitsrisiken über zwei Jahrzehnte bei sämtlichen Zulassungen unbemerkt geblieben.

Späte Einsicht der EFSA

Die EFSA schreibt auf Anfrage des BR, dass im Fall Chlorpyrifos eine "bessere Analyse (...) der Rohdaten hätte stattfinden müssen." Gleichzeitig schiebt sie die Verantwortung von sich und weist darauf hin, dass die erste Risikobewertung nicht unter ihrer Ägide stattgefunden habe. (Anmerkung der Redaktion: Die EFSA wurde erst 2002 gegründet). Weiter heißt es, dass in der aktuellen Neu-Bewertung die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler sorgfältig berücksichtigt worden seien.

Deutschland wird sich für das Verbot aussprechen, das teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium auf Anfrage des BR mit.

This cross-border investigation on chlorpyrifos is led by Investigative Reporting Denmark, and made in collaboration with journalists from Knack in Belgium, Le Monde in France, VG in Norway, Newsweek in Poland, Ostro in Slovenia, El Confidential in Spain, Süddeutsche Zeitung and Bayerischer Rundfunk (ARD) in Germany and The Midwest Center for Investigative Reporting in US. The investigation is supported by Journalismfund.eu and n-ost.