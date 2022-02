Münchner Sicherheitskonferenz: Aus der Krise zu neuen Ufern

Wolfgang Ischinger wirkt ein bisschen bewegt, als er auf der Bühne im großen Konferenzsaal steht. Eine Ära geht zu Ende, nach 14 Jahren tritt er als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Deshalb applaudiert ihm das Publikum, deshalb gratulieren ihm prominente Politiker wie der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger oder der frühere Bundespräsident Joachim Gauck per Videobotschaft.

"Stolz auf das Erreichte" zum Abschied

Ischinger hat die Sicherheitskonferenz groß gemacht, zum weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Forum. Entsprechend zufrieden blickt er nun auf die Zeit zurück. "Ein Gefühl des Stolzes auf das Erreichte" empfinde er, so Ischinger, er habe sich nicht träumen lassen, was inzwischen aus der Sicherheitskonferenz geworden ist, als er vor 14 Jahren mit einem "Mini-Team von zweieinhalb Mitarbeitern" seine Arbeit begann. Damals sei die Konferenz nicht mehr gewesen als ein "kurzes Wochenendseminar".

Der wichtigste Gesprächspartner fehlt

Die diesjährige Konferenz werde in die Geschichte eingehen, er könne sich an keine wichtigere erinnern, sagt Ischinger, angesichts des drohenden Krieges. Der Russland-Ukraine-Konflikt war das beherrschende Thema der Konferenz, an den Kaffeetischen in den Pausen und auf der Bühne während vieler Panels.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigten sich in demonstrativer Einigkeit, sie warnten Russland vor einem Angriff auf die Ukraine, drohten mit wirtschaftlichen Folgen. Ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz wiesen sie aber auch darauf hin, dass der Westen gesprächsbereit bleibe. Nur: Der mögliche Gesprächspartner, er fehlte. Denn zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Russland keine Regierungsvertreter zur Konferenz geschickt.

Hat Russland trotzdem zugehört?

Die Transatlantik-Expertin Constanze Stelzenmüller glaubt aber: Russland hat trotzdem mitgehört. Sie sei sich "relativ sicher, dass da Stäbe gesessen haben und alles mitgeschrieben haben", so Stelzenmüller: "Es ist wirklich bedauerlich, dass der Kreml nicht zu einem Gespräch bereit war", sagt sie. Sie sei "sehr froh, dass der ukrainische Regierungschef Selenskyj gekommen ist", der habe ja dann "auch stehenden Applaus bekommen - zweimal".

Der Präsident der Ukraine sorgt für Gänsehaut

Selenskyjs Rede am Samstag, am Haupttag der Konferenz, sorgte für Gänsehaut im Saal. Eindringlich schilderte er seine Sicht der Lage in der Ukraine, warnte vor Millionen Toten, vor einem drohenden Weltkrieg und sagte, das Land fühle sich vom Westen vergessen. Statt Waffen, statt einer neuen Sicherheitsarchitektur, bekomme die Ukraine vor allem eines: Schweigen. Es war eine Art Weckruf auf einer Sicherheitskonferenz, bei der sich die Staaten des Westens vor allem gegenseitig Einigkeit versicherte.

Die Siko ist eine Männerdomäne

Sie hoffe, dass von der Konferenz der Impuls ausgehe, miteinander zu sprechen, eine diplomatische Lösung zu finden, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie betonte die Rolle von Frauen bei der Lösung von Konflikten – übrigens auch das ein Thema auf dieser Sicherheitskonferenz, ebenso wie die Klimakrise.

Sie wünsche sich, dass noch viel mehr Frauen zur Sicherheitskonferenz kommen, so Schulze, "weil Sicherheit ist inzwischen ein Thema, das lange nicht mehr nur Männer angeht. Viele Frauen sind in diesem Themenfeld aktiv und ich würde mir wünschen, dass sie hier mitdiskutieren".

Der neue Chef will mehr Diversität

Auf den Gängen und an den Kaffeetischen sah man in diesem Jahr vor allem: Männer in gedeckten Anzügen. Der neue Konferenzchef Christoph Heusgen, früher deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen, trägt immerhin Trachtenjanker. Er betont: Der Frauenanteil auf der Bühne liege jetzt schon bei 45 Prozent. Und verspricht: Es sollen noch mehr werden.

"Ich will das auch etwas diverser machen in Hinblick auf die Teilnehmer", sagt Heusgen. Auch in regionaler Hinsicht gelte das: "In diesem Jahr mussten wir uns auf die Ukraine oder auf Russland konzentrieren. Ich würde gerne im nächsten Jahr mal sehen, dass wir auch mal in den Hauptsaal eine Veranstaltung mit führenden Entscheidern aus Afrika hier hinbekommen."

Dann können vielleicht auch wieder mehr Gäste kommen – wegen der Pandemie war der Zugang diesmal sehr eingeschränkt.