Mittsommer 2020: Schwedens Angst vor der "Corona-Sause"

Kein Tanz um die "Majstång", die große grünumkränzte Stange mit den beiden Ringen an den Seiten. Maj natürlich nicht für Mai, es ist ja Juni, sondern für das alte "maja", das bedeutet "blumengeschmückt". Kein Gesang in großen Gruppen, kein Kindervergnügen. Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind weiterhin verboten und wenn überhaupt geplant, dann gleich wieder abgesagt worden.

"Traurig, wirklich traurig"

Auch die große Midsommarfeier in Tjörn an der Westküste nördlich von Göteborg. Seit 1963 hat der Heimatverein Tjörn das Fest auf die Beine gestellt und damit die laufenden Kosten für das Heimatmuseum finanziert. Jetzt zum ersten Mal eine Absage, Eva Ericsson steht auf dem leeren Festrasen:

"Hier haben wir normalerweise die Mittsommerstange", sagt sie, "um die tanzen wir dann in großen Kreisen." Aber diesmal eben nicht. Margareta Olofsson gehört auch zum Organisationskomitee. Sie ist fix und fertig: "Normalerweise haben wir so 2000 zahlende Besucher. Das ist traurig, wirklich traurig."

Mittsommer geht anders

Immerhin haben die Leute in Tjörn Geld gesammelt und die Bank im Ort hat Geld gespendet, das Museum ist gerettet, im Gegensatz zur Mittsommerstimmung. Die ist überall in Schweden ziemlich gedämpft, um es vorsichtig zu sagen. Auch, weil Staatsepidemiologe Anders Tegnell seine Schweden noch einmal auf die Corona-Sonderlage hingewiesen und Verhaltensempfehlungen erneuert hat, sogar auf Englisch, damit es Touristen verstehen, wenn denn welche da sind:

"Abstand halten", meint er, "am besten draußen feiern, sich verantwortungsvoll benehmen und keine Leute treffen, zu denen man nicht schon vorher Kontakt hatte." Draußen feiern, das ginge ja noch, das ist auch sonst meist so, aber sich nicht nahe kommen, nicht komplett über die Stränge schlagen und keine Blind Dates, also alles lassen, was zu einem ordentlichen Mittsommerfest gehört?

Die große Angst vor verbotenen Partys

Viele werden sich wohl nicht daran halten, vor allem jüngere, und das ist die große Angst in Schweden. In den Städten laufen heimliche Vorbereitungen für verbotene Partys in Parks und Clubs, hört man, und dass dieses Fest ein Test wird für das Verhalten der Schweden in den kommenden Sommerwochen. Im schlimmsten Fall steigt nach diesem Wochenende nicht nur, wie üblich, die Zahl der Schwangerschaften sprunghaft an, das ist Teil der Mittsommer-Tradition, sondern eben auch die der Corona-Neuinfektionen.